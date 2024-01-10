RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 555556557558
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 13:58

  VLADPn написав:лучше всего чтоб гривна была раскидана по 50 тыс по банкам.
это глупо. Угадать в каких банках будет интересный курс невозможно. А закидывать по 50 тыс в каждое гавно ещё и затратно. Можно в моно держать 600 тыс и потом пулять бесплатный р2р но вряд-ли финмон эту тему заценит.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21620
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2355 раз.
Подякували: 3327 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 14:07

Со стороны НБУ было бы логично вернуть ограничения в кассы и поднять клуб 50 до клуба 100. Тогда доступность и распределение валюты будет ещё более равномерным и курс обменок снизится.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21620
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2355 раз.
Подякували: 3327 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 14:26

Игорь Алексеевич Та ну, после наваров лета-осени 2022 года, нынешние 500-600 грн. с пайки, :evil: :twisted: с такими забегами меня не прельщают!
Долар по 4 грн
Аватар користувача
 
Повідомлень: 184
З нами з: 10.01.23
Подякував: 95 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 14:28

vitaliiangel Согласен, 50 к уже жидковата сумма... Временязатрат меньше, мне как клиенту, интереснее! Учитывая выкидоны с получением валюты в Сенсе и Укргазе...
Долар по 4 грн
Аватар користувача
 
Повідомлень: 184
З нами з: 10.01.23
Подякував: 95 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 14:49

  vitaliiangel написав: с пятницы ЧР упал на 25 коп и лишь пару банков на 3й день снизили курс продажи.

  vitaliiangel написав:
  VLADPn написав:лучше всего чтоб гривна была раскидана по 50 тыс по банкам.
это глупо. Угадать в каких банках будет интересный курс невозможно. А закидывать по 50 тыс в каждое гавно ещё и затратно. Можно в ####### держать ########## тыс и потом пулять бесплатный р2р но вряд-ли финмон эту тему заценит.

тоже так думаю
flysoulfly
 
Повідомлень: 4053
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1441 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 14:57

  Долар по 4 грн написав:vitaliiangel Согласен, 50 к уже жидковата сумма... Временязатрат меньше, мне как клиенту, интереснее! Учитывая выкидоны с получением валюты в Сенсе и Укргазе...

Розділяю точку зору
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9430
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 886 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 555556557558
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: adj і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 997, 998, 999
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
9989 2120279
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 січ, 2024 14:56
flysoulfly

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (687)
10.01.2024 13:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.