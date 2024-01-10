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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 559560561562
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 18:10

Re: Клуб 200К - Теребеньки

В КІБ забирав частину депо, яке відкрив понад 2 роки тому. Думав, що банк не доживе. Але дожив і віддав синіми. Пропонували зразу до їхнього наближеного валютчика занести, який бере вище звичних обмінок і на конверт-депо. Перший раз подібну пропозицію в комплексі чую.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 18:40

Що то було по РВС (-/+ 0,85грн.) - джек-пот для своїх співробітників ?
Философ
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 19:21

  Investor_K написав:
  Долар по 4 грн написав:vitaliiangel Согласен, 50 к уже жидковата сумма... Временязатрат меньше, мне как клиенту, интереснее! Учитывая выкидоны с получением валюты в Сенсе и Укргазе...

Розділяю точку зору
можна поділяти точку зору або
Вказати що згодні з твердженням
sens
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 19:47

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Джився: з Сенсу телефонували і питали чому я і мої друзі цього місяця в них валюту ще не купували...
Дюрі-бачі
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