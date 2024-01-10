|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 10 січ, 2024 18:10
Re: Клуб 200К - Теребеньки
В КІБ забирав частину депо, яке відкрив понад 2 роки тому. Думав, що банк не доживе. Але дожив і віддав синіми. Пропонували зразу до їхнього наближеного валютчика занести, який бере вище звичних обмінок і на конверт-депо. Перший раз подібну пропозицію в комплексі чую.
Додано: Сер 10 січ, 2024 18:40
Що то було по РВС (-/+ 0,85грн.) - джек-пот для своїх співробітників ?
Додано: Сер 10 січ, 2024 19:21
Додано: Сер 10 січ, 2024 19:47
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Джився: з Сенсу телефонували і питали чому я і мої друзі цього місяця в них валюту ще не купували...
|