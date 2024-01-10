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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 10 січ, 2024 18:10
В КІБ забирав частину депо, яке відкрив понад 2 роки тому. Думав, що банк не доживе. Але дожив і віддав синіми. Пропонували зразу до їхнього наближеного валютчика занести, який бере вище звичних обмінок і на конверт-депо. Перший раз подібну пропозицію в комплексі чую.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 18:40
Що то було по РВС (-/+ 0,85грн.) - джек-пот для своїх співробітників ?
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Философ
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Додано: Сер 10 січ, 2024 19:21
Investor_K написав: Долар по 4 грн написав:vitaliiangel
Согласен, 50 к уже жидковата сумма... Временязатрат меньше, мне как клиенту, интереснее! Учитывая выкидоны с получением валюты в Сенсе и Укргазе...
Розділяю точку зору
можна поділяти точку зору або
Вказати що згодні з твердженням
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sens
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Додано: Сер 10 січ, 2024 19:47
Джився: з Сенсу телефонували і питали чому я і мої друзі цього місяця в них валюту ще не купували...
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nekefer
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Додано: Сер 10 січ, 2024 20:22
На якій сумі у сєні на рахунках-депо-оборотах вже можна заплисти за буйки?
Така чуйка що вже на грані...
Хотів занести ще, до 38,6 курс понизили у сєні . Так обмінки сьогодні вибісили. То ,,гривні нема, передзвоню як буде.,, До цьогу часу дзвонять.
То ,,смішний,, курс на сині.
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alex lem
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Додано: Сер 10 січ, 2024 21:24
vitaliiangel написав:
Глобус на дружбе народов в кассе 2006 без заказа. Бегите пока есть. У Рината разница белый-синий 3 коп
В глобусі ніби ніколи не було проблем, прийшов отримав, без замовлень. Синього також ніколи там не бачив)
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ukr0014959
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Додано: Сер 10 січ, 2024 21:24
alex lem написав:
На якій сумі у сєні на рахунках-депо-оборотах вже можна заплисти за буйки?
Така чуйка що вже на грані...
мне в одном банке сказали что могут в месяц обменять только сумму моего месячного подтвержденного дохода в гривнах, а если такого нет то в сумме минимальной зп, тобто даже 200 баксов не продадут
пойми шо там в головах, лишний гемор нафик
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Додано: Сер 10 січ, 2024 21:27
ukr0014959 написав: vitaliiangel написав:
Глобус на дружбе народов в кассе 2006 без заказа. Бегите пока есть. У Рината разница белый-синий 3 коп
В глобусі ніби ніколи не було проблем, прийшов отримав, без замовлень. Синього також ніколи там не бачив)
в ноябре ни у одного банка не было проблем с валютой в кассе. А после отмены ограничений проблемы начались.
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vitaliiangel
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