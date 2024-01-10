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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 559560561562
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 18:10

Re: Клуб 200К - Теребеньки

В КІБ забирав частину депо, яке відкрив понад 2 роки тому. Думав, що банк не доживе. Але дожив і віддав синіми. Пропонували зразу до їхнього наближеного валютчика занести, який бере вище звичних обмінок і на конверт-депо. Перший раз подібну пропозицію в комплексі чую.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 18:40

Що то було по РВС (-/+ 0,85грн.) - джек-пот для своїх співробітників ?
Философ
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 19:21

  Investor_K написав:
  Долар по 4 грн написав:vitaliiangel Согласен, 50 к уже жидковата сумма... Временязатрат меньше, мне как клиенту, интереснее! Учитывая выкидоны с получением валюты в Сенсе и Укргазе...

Розділяю точку зору
можна поділяти точку зору або
Вказати що згодні з твердженням
sens
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 19:47

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Джився: з Сенсу телефонували і питали чому я і мої друзі цього місяця в них валюту ще не купували...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 20:10

  Дюрі-бачі написав:Джився: з Сенсу телефонували і питали чому я і мої друзі цього місяця в них валюту ще не купували...

:lol: финмону нужна работа, скорее несите наличку :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 20:22

  nekefer написав:
  Дюрі-бачі написав:Джився: з Сенсу телефонували і питали чому я і мої друзі цього місяця в них валюту ще не купували...

:lol: финмону нужна работа, скорее несите наличку :lol:

На якій сумі у сєні на рахунках-депо-оборотах вже можна заплисти за буйки?
Така чуйка що вже на грані...
Хотів занести ще, до 38,6 курс понизили у сєні . Так обмінки сьогодні вибісили. То ,,гривні нема, передзвоню як буде.,, До цьогу часу дзвонять. :evil: То ,,смішний,, курс на сині.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 21:24

  vitaliiangel написав:Глобус на дружбе народов в кассе 2006 без заказа. Бегите пока есть. У Рината разница белый-синий 3 коп


В глобусі ніби ніколи не було проблем, прийшов отримав, без замовлень. Синього також ніколи там не бачив)
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 21:24

  alex lem написав: На якій сумі у сєні на рахунках-депо-оборотах вже можна заплисти за буйки?
Така чуйка що вже на грані...

мне в одном банке сказали что могут в месяц обменять только сумму моего месячного подтвержденного дохода в гривнах, а если такого нет то в сумме минимальной зп, тобто даже 200 баксов не продадут :oops: пойми шо там в головах, лишний гемор нафик
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 21:27

  ukr0014959 написав:
  vitaliiangel написав:Глобус на дружбе народов в кассе 2006 без заказа. Бегите пока есть. У Рината разница белый-синий 3 коп


В глобусі ніби ніколи не було проблем, прийшов отримав, без замовлень. Синього також ніколи там не бачив)

в ноябре ни у одного банка не было проблем с валютой в кассе. А после отмены ограничений проблемы начались.
vitaliiangel
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