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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 560561562563
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 22:06

  vitaliiangel написав:
  ukr0014959 написав:
  vitaliiangel написав:Глобус на дружбе народов в кассе 2006 без заказа. Бегите пока есть. У Рината разница белый-синий 3 коп


В глобусі ніби ніколи не було проблем, прийшов отримав, без замовлень. Синього також ніколи там не бачив)

в ноябре ни у одного банка не было проблем с валютой в кассе (не считая проблем с мусором у сенс-подобных помоек). А после отмены ограничений проблемы начались.

Ну не знаю, я с глобусом недавно, в листопаді хотів замовити $ так у відділенні по телефону сказали, яке замовлення, приходь та знімай. В грудні просто приїхав та забрав, а от в січні депо відкрив, щоб в лютому березні поповнити і не втрачати на комісіі.
Ну а сенсе, що в грудні, що сьогодні, сині номер в номер
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 22:23

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  ukr0014959 написав:Ну а сенсе, що в грудні, що сьогодні, сині номер в номер
а мені в сенсі сьогодні видали 96р/2006р, щоправда купюри в хорошому стані...
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 22:54

Но что будем смотреть на весну. В декабре пока был заблокирован вложил на 3мес. прибл. 40% своего капитала в грн. под 18,5-19% Курс был на тот момент 38,35-38,40. А вообще планирую потом продлить ещё на 3 мес, что бы летом купить у.е.
Прав я или нет покажет время. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 23:00

  Игорь Алексеевич написав:Но что будем смотреть на весну. В декабре пока был заблокирован вложил на 3мес. прибл. 40% своего капитала в грн. под 18,5-19% Курс был на тот момент 38,35-38,40. А вообще планирую потом продлить ещё на 3 мес, что бы летом купить у.е.
Прав я или нет покажет время
в январе дня 3-4 было "окно возможностей", около 7 банок приносили 1000+ с оборота. много банок давали 800+ суммарная прибыль по всей таблице за 30тыс. Пусть 25 за минусом помоек. Всё равно для 3-4 дней нормальный доход. Но чтобы их заработать необходимо было иметь свободными 20-26куе. На сегодня это окно закрылось.
vitaliiangel
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