|
|
|
Клуб 200К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 10 січ, 2024 22:06
vitaliiangel написав: ukr0014959 написав: vitaliiangel написав:
Глобус на дружбе народов в кассе 2006 без заказа. Бегите пока есть. У Рината разница белый-синий 3 коп
В глобусі ніби ніколи не було проблем, прийшов отримав, без замовлень. Синього також ніколи там не бачив)
в ноябре ни у одного банка не было проблем с валютой в кассе (не считая проблем с мусором у сенс-подобных помоек). А после отмены ограничений проблемы начались.
Ну не знаю, я с глобусом недавно, в листопаді хотів замовити $ так у відділенні по телефону сказали, яке замовлення, приходь та знімай. В грудні просто приїхав та забрав, а от в січні депо відкрив, щоб в лютому березні поповнити і не втрачати на комісіі.
Ну а сенсе, що в грудні, що сьогодні, сині номер в номер
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 340
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 січ, 2024 22:23
ukr0014959 написав:
Ну а сенсе, що в грудні, що сьогодні, сині номер в номер
а мені в сенсі сьогодні видали 96р/2006р, щоправда купюри в хорошому стані...
-
otshelnick1
-
-
- Повідомлень: 161
- З нами з: 13.10.22
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 січ, 2024 22:54
Но что будем смотреть на весну. В декабре пока был заблокирован вложил на 3мес. прибл. 40% своего капитала в грн. под 18,5-19% Курс был на тот момент 38,35-38,40. А вообще планирую потом продлить ещё на 3 мес, что бы летом купить у.е.
Прав я или нет покажет время.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7563
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 793 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 10 січ, 2024 23:00
Игорь Алексеевич написав:
Но что будем смотреть на весну. В декабре пока был заблокирован вложил на 3мес. прибл. 40% своего капитала в грн. под 18,5-19% Курс был на тот момент 38,35-38,40. А вообще планирую потом продлить ещё на 3 мес, что бы летом купить у.е.
Прав я или нет покажет время
в январе дня 3-4 было "окно возможностей", около 7 банок приносили 1000+ с оборота. много банок давали 800+ суммарная прибыль по всей таблице за 30тыс. Пусть 25 за минусом помоек. Всё равно для 3-4 дней работы нормальный доход. Люди месяц за такие деньги батрачат. Но чтобы 25 заработать необходимо было иметь свободных 20-26куе. В дальнейшем вангую работу карусели в таком же режиме, 3-5 дней работаем, потом каникулы. Карусель должна скинуть балласт из тех, кто крутил 2600-5200уе и ленивых.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21625
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2355 раз.
- Подякували: 3328 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9989
|2120839
|
|