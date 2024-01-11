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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 10 січ, 2024 22:06
vitaliiangel написав: ukr0014959 написав: vitaliiangel написав:
Глобус на дружбе народов в кассе 2006 без заказа. Бегите пока есть. У Рината разница белый-синий 3 коп
В глобусі ніби ніколи не було проблем, прийшов отримав, без замовлень. Синього також ніколи там не бачив)
в ноябре ни у одного банка не было проблем с валютой в кассе (не считая проблем с мусором у сенс-подобных помоек). А после отмены ограничений проблемы начались.
Ну не знаю, я с глобусом недавно, в листопаді хотів замовити $ так у відділенні по телефону сказали, яке замовлення, приходь та знімай. В грудні просто приїхав та забрав, а от в січні депо відкрив, щоб в лютому березні поповнити і не втрачати на комісіі.
Ну а сенсе, що в грудні, що сьогодні, сині номер в номер
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ukr0014959
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Додано: Сер 10 січ, 2024 22:23
ukr0014959 написав:
Ну а сенсе, що в грудні, що сьогодні, сині номер в номер
а мені в сенсі сьогодні видали 96р/2006р, щоправда купюри в хорошому стані...
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Додано: Сер 10 січ, 2024 22:54
Но что будем смотреть на весну. В декабре пока был заблокирован вложил на 3мес. прибл. 40% своего капитала в грн. под 18,5-19% Курс был на тот момент 38,35-38,40. А вообще планирую потом продлить ещё на 3 мес, что бы летом купить у.е.
Прав я или нет покажет время.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 23:00
Игорь Алексеевич написав:
Но что будем смотреть на весну. В декабре пока был заблокирован вложил на 3мес. прибл. 40% своего капитала в грн. под 18,5-19% Курс был на тот момент 38,35-38,40. А вообще планирую потом продлить ещё на 3 мес, что бы летом купить у.е.
Прав я или нет покажет время
в январе дня 3-4 было "окно возможностей", около 7 банок приносили 1000+ с оборота. много банок давали 800+ суммарная прибыль по всей таблице за 30тыс. Ок, пусть 25 за минусом помоек. Всё равно для 3-4 дней работы нормальный доход. Люди месяц за такие деньги батрачат. Но чтобы 25 заработать необходимо было иметь свободных 26куе. Закинуть их сразу в 20 банок. В дальнейшем вангую работу карусели в таком же режиме, 3-5 дней работаем, потом каникулы. Карусель скидывает балласт из тех, кто крутил 2600-5200уе, также скидывает занятых и ленивых.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 23:49
vitaliiangel написав:
в январе дня 3-4 было "окно возможностей", около 7 банок приносили 1000+ с оборота. много банок давали 800+ суммарная прибыль по всей таблице за 30тыс. О
Первые числа января для Виски, но не для работы.)) Нужно иногда и расслабляться, поэтому не следил за курсами.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 11 січ, 2024 08:30
nekefer написав: alex lem написав:
На якій сумі у сєні на рахунках-депо-оборотах вже можна заплисти за буйки?
Така чуйка що вже на грані...
мне в одном банке сказали что могут в месяц обменять только сумму моего месячного подтвержденного дохода в гривнах, а если такого нет то в сумме минимальной зп, тобто даже 200 баксов не продадут
пойми шо там в головах, лишний гемор нафик
Це кмітливо але запізно. Касові операції без відкриття рахунку повинні проводити. Тільки потрібно платника ідентифікувати,тому вигадали закон про запобігання легалізації ... За останні два роки читаю про підозри і затримання-за купівлю машин,квартир, земельних ділянок. У жодної особи яка робила такі покупки не виникало проблем з купівлею і зарахуванням коштів.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 08:36
vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав:
Но что будем смотреть на весну. В декабре пока был заблокирован вложил на 3мес. прибл. 40% своего капитала в грн. под 18,5-19% Курс был на тот момент 38,35-38,40. А вообще планирую потом продлить ещё на 3 мес, что бы летом купить у.е.
Прав я или нет покажет время
в январе дня 3-4 было "окно возможностей", около 7 банок приносили 1000+ с оборота. много банок давали 800+ суммарная прибыль по всей таблице за 30тыс. Ок, пусть 25 за минусом помоек. Всё равно для 3-4 дней работы нормальный доход. Люди месяц за такие деньги батрачат. Но чтобы 25 заработать необходимо было иметь свободных 26куе. Закинуть их сразу в 20 банок. В дальнейшем вангую работу карусели в таком же режиме, 3-5 дней работаем, потом каникулы. Карусель скидывает балласт из тех, кто крутил 2600-5200уе, также скидывает занятых и ленивых.
Додам що замовлення при купівлі по одному курсу ,видача при іншому теж впливає,ті хто готовий був одразу віддати після онлайн купівлі одиниці,тим паче банкноти роздрібної купівлі-продажу в любому обміннику. Тому такий курс мав місце але видача завтра, після завтра ,зробила свою справу. Продати 30к уо не питання, розмістити в 20 банків,і потім отримати хрусткий -: час ,ризик . Тому , кому краще а кому вигідно.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 08:39
Игорь Алексеевич написав:
Но что будем смотреть на весну. В декабре пока был заблокирован вложил на 3мес. прибл. 40% своего капитала в грн. под 18,5-19% Курс был на тот момент 38,35-38,40. А вообще планирую потом продлить ещё на 3 мес, что бы летом купить у.е.
Прав я или нет покажет время.
Яка частка збереження в готівковій гривні та валюті, виключно у відсотках. Ваші заощадження наприклад 1000000 грн . Готівка грн 100000 грн це рівно 10% , готівка євро 250 це приблизно 1% , готівка долар 10000 це приблизно 39%.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 09:39
vitaliiangel написав: ukr0014959 написав: vitaliiangel написав:
Глобус на дружбе народов в кассе 2006 без заказа. Бегите пока есть. У Рината разница белый-синий 3 коп
В глобусі ніби ніколи не було проблем, прийшов отримав, без замовлень. Синього також ніколи там не бачив)
в ноябре ни у одного банка не было проблем с валютой в кассе (не считая проблем с мусором у сенс-подобных помоек). А после отмены ограничений проблемы начались.
Який вихід? Ми ж бачимо,на кінець року було заплановано і виконано :
- скасування стабільності курсу, перехід на гнучке ціноутворення
- скасування обмежень на касі по валютообміну
- зменшення за 2 роки з 25% до 15% ставки.
Що маємо на початку 2024:
- шок від курсу
- замовлення готівки
- наявні обмеження по гривні в середині держави
- бажання показати гарну картинку - ВВП підняли на 5%<, інфляція менше 5%<, ставка НБУ не більше 10%<.
- підняття мінімальної ЗП
- бажання підняти пенсії у кого в межах мінімальної заробітної плати і нижче.
Моє особисте бажання,щоб в Україні почали виробництво ,яке було під надійним захистом з боку ПВО , та вихід на реальні плани , бо неможливо працювати на виробництві коли більше половини колективу складають люди з обмеженими можливостями ( інваліди ) , які вилучені з обліку ТЦК але не мають навичок, досвіду...
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