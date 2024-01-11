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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 561562563564
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 10:11

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Игорь Алексеевич написав:Но что будем смотреть на весну. В декабре пока был заблокирован вложил на 3мес. прибл. 40% своего капитала в грн.

Чому так ризикнули і ще в такий невизначений час, невідомо навіть, що буде з допомогою.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 10:52

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Investor_K написав:Я также оформил грн депо


коли оформили? якщо в середині листопада, то вже в мінусі (краще було по 37,6 долар придбати), гратися з грн. депо було доцільно з першого тижня січня і до початку липня
спрацює це в 2024? (багато ризиків з фінансовою допомогою) хто зна
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 11:18

prodigy Якщо в місяць є 50 к стабільного чистого прибутку то не так вже і паришься стосовно курсів! Я наприклад теж вклався грн депо на немалі суми, вирішив що простіше отримувати якісь відсотки ніж в кедах по місту бігати! Творчиа відпустка так сказать! Десь є думка що весною курс відкотиться, потім і пограємось! :roll: А так кожен своє фінансове життя проживає самостійно, як вміє! :D
Долар по 4 грн
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