Игорь Алексеевич написав:Но что будем смотреть на весну. В декабре пока был заблокирован вложил на 3мес. прибл. 40% своего капитала в грн.
Чому так ризикнули і ще в такий невизначений час, невідомо навіть, що буде з допомогою.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 10:11
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Чому так ризикнули і ще в такий невизначений час, невідомо навіть, що буде з допомогою.
Додано: Чет 11 січ, 2024 10:52
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Додано: Чет 11 січ, 2024 11:18
prodigy Якщо в місяць є 50 к стабільного чистого прибутку то не так вже і паришься стосовно курсів! Я наприклад теж вклався грн депо на немалі суми, вирішив що простіше отримувати якісь відсотки ніж в кедах по місту бігати! Творчиа відпустка так сказать! Десь є думка що весною курс відкотиться, потім і пограємось! А так кожен своє фінансове життя проживає самостійно, як вміє!
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