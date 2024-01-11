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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 11 січ, 2024 10:11
Игорь Алексеевич написав:Но что будем смотреть на весну. В декабре пока был заблокирован вложил на 3мес. прибл. 40% своего капитала в грн.
Чому так ризикнули і ще в такий невизначений час, невідомо навіть, що буде з допомогою.
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Zochan
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Додано: Чет 11 січ, 2024 10:52
Investor_K написав:
Я также оформил грн депо
коли оформили? якщо в середині листопада, то вже в мінусі (краще було по 37,6 долар придбати), гратися з грн. депо було доцільно з першого тижня січня і до початку липня
спрацює це в 2024? (багато ризиків з фінансовою допомогою) хто зна
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prodigy
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Додано: Чет 11 січ, 2024 11:18
prodigy
Якщо в місяць є 25-30 к стабільного чистого прибутку, то не так вже і паришься, стосовно курсів! Я, наприклад, теж вклався грн депо на немалі суми, вирішив що простіше отримувати якісь відсотки, ніж в кедах по місту бігати! Творча фінансова відпустка так сказать! Канєшн, є лінь, адже спогади "ото навари були у 2022 році" спокою не дають
Десь є думка що весною курс відкотиться, потім і пограємось!
А так кожен своє фінансове життя проживає самостійно, як вміє!
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Додано: Чет 11 січ, 2024 11:31
sens Згоден про відкриття виробництва. Валютні спекуляції не робили жодну країну в цілому фінансово успішною. Ну можливо Швейцарія виключення!
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Додано: Чет 11 січ, 2024 12:21
ukr0014959 написав:
Ну а сенсе, що в грудні, що сьогодні, сині номер в номер
сенс да, что-то исправился в последние месяца, стал синие эмиссионные подвозить, раньше давал почти всегда 96 или пошарпанные белые, уже хотел было закрывать счета
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kuzmich
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Додано: Чет 11 січ, 2024 12:34
Zochan написав:
Игорь Алексеевич написав:Но что будем смотреть на весну. В декабре пока был заблокирован вложил на 3мес. прибл. 40% своего капитала в грн.
Чому так ризикнули і ще в такий невизначений час, невідомо навіть, що буде з допомогою.
Если не будет помощи, то тогда будет оккупация. Такого сценария никто не допустит.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 12:46
Игорь Алексеевич написав: Zochan написав:
Игорь Алексеевич написав:Но что будем смотреть на весну. В декабре пока был заблокирован вложил на 3мес. прибл. 40% своего капитала в грн.
Чому так ризикнули і ще в такий невизначений час, невідомо навіть, що буде з допомогою.
Если не будет помощи, то тогда будет оккупация. Такого сценария никто не допустит.
Вопрос чисто теоретический. Что будет с депозитами в случае оккупации всей страны?
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Додано: Чет 11 січ, 2024 12:54
kuzmich написав: ukr0014959 написав:
Ну а сенсе, що в грудні, що сьогодні, сині номер в номер
сенс да, что-то исправился в последние месяца, стал синие эмиссионные подвозить, раньше давал почти всегда 96 или пошарпанные белые, уже хотел было закрывать счета
Получал в этом месяце 2 раза - первый раз синими, второй раз ,девочка, извиняясь достали 96...когда я сказал не надо, сказала- ну узнаю сейчас в кассе)) там нашлись 2ххх )
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