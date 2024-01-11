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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 11 січ, 2024 13:06
flysoulfly написав:
ответ чисто статистический: ничего особенного. Еще никогда ничего не переоформлял на малознакомых людей с автоматами?
По законам военного времени - было ваше - стало наше. Или кто то будет возражать?))
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Додано: Чет 11 січ, 2024 13:10
prodigy написав: Investor_K написав:
Я также оформил грн депо
коли оформили? якщо в середині листопада, то вже в мінусі (краще було по 37,6 долар придбати), гратися з грн. депо було доцільно з першого тижня січня і до початку липня
спрацює це в 2024? (багато ризиків з фінансовою допомогою) хто зна
Все не так, до ноября можно было сидеть на гривнодепо, в ноябре снять и зайти по 36.6 в бакс, ну а дальше вы знаете.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 13:13
Proofy написав: prodigy написав:
гратися з грн. депо було доцільно з першого тижня січня і до початку липня
спрацює це в 2024? (багато ризиків з фінансовою допомогою) хто зна
Все не так, до ноября можно было сидеть на гривнодепо, в ноябре снять и зайти по 36.6 в бакс, ну а дальше вы знаете.
"знал бы прикуп..." - "...наx€р с пляжа"
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Чет 11 січ, 2024 13:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 13:14
vitaliiangel написав:
В дальнейшем вангую работу карусели в таком же режиме, 3-5 дней работаем, потом каникулы. Карусель скидывает балласт из тех, кто крутил 2600-5200уе, также скидывает занятых и ленивых.
точно также те кто крутят 2600-5200уе имеют свой неплохой навар в удычные дни, не тот профит конечно кто 13 штук гоняет. Для них риски в 96й встрять существеннее
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Додано: Чет 11 січ, 2024 13:46
Пошел откат, пришлось с новым расставаться за 39
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Додано: Чет 11 січ, 2024 13:47
flysoulfly написав:
Proofy написав: prodigy написав:
гратися з грн. депо було доцільно з першого тижня січня і до початку липня
спрацює це в 2024? (багато ризиків з фінансовою допомогою) хто зна
Все не так, до ноября можно было сидеть на гривнодепо, в ноябре снять и зайти по 36.6 в бакс, ну а дальше вы знаете.
"знал бы прикуп..." - "...наx€р с пляжа"
я сам это практиковал, не всю гривномассу перевел в зелёный, небольшую часть оставил мариноваться, не думал, что так лихо прыгнем
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Додано: Чет 11 січ, 2024 13:52
Proofy написав:
Пошел откат, пришлось с новым расставаться за 39
торопиться не надо(с)
попереду ще 20 днів січня
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prodigy
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Додано: Чет 11 січ, 2024 14:14
prodigy написав: Proofy написав:
Пошел откат, пришлось с новым расставаться за 39
торопиться не надо(с)
попереду ще 20 днів січня
более того, ещё 28 дней февраля. Но видно ракета выдохлась
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Додано: Чет 11 січ, 2024 14:26
Proofy написав: prodigy написав: Proofy написав:
Пошел откат, пришлось с новым расставаться за 39
торопиться не надо(с)
попереду ще 20 днів січня
более того, ещё 28 дней февраля. Но видно ракета выдохлась
похоже на сговор чтобы наказать карусельщиков. Сначала перекрыли кран. Курсы прыгнули вверх, много кто скупился, но валюту получить не смог, Сейчас кран открыли, курсы вниз, карусельщики чешут репу.
vitaliiangel написав:
это паник сэйл . будет откат 40-50 коп, когда паникёры закупятся.
паникёров накормили.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 11 січ, 2024 14:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 14:28
flysoulfly написав: Investor_K написав:
Вопрос чисто теоретический. Что будет с депозитами в случае оккупации всей страны?
ответ чисто статистический: ничего особенного. Еще никогда ничего не переоформлял на малознакомых людей с автоматами?
С наличной валютой ваще ничегопереоыормлять не надо при такой ситуации
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