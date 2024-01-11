например будет как в Крыму.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 14:31
Додано: Чет 11 січ, 2024 15:04
"Я сам собі і небо і земля..."©))
Але чомусь ЖОДЕН тутешній "гуру" не блиснув розумом і не сказав/не озвучив такий варіант раніше?
Всі лише "розумні" після!
Тож - "от і все, що потрібно знати про місцевих гуру!"
п.с.
І в архівах є, та й я неодноразово тут повторював ще з середини минулого літа, що мої найбільші/найжирніші гривнедепо завершуються в жовтні і листопаді минулого року
А от що я з ними далі зробив - то...
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
Додано: Чет 11 січ, 2024 15:13
Успіху, що зробили з гривнедепо?
Я впевнений, що у січні 2024 Ви розкажете про єдиний правильний варіант, який треба було робити у листопаді 2023. І -бінго- саме це ви і зробили!!!
Я вам аплодую стоячи. Немає більш розумної людини заднім числом, ніж Успіх!
Додано: Чет 11 січ, 2024 15:25
Додано: Чет 11 січ, 2024 15:29
vitaliiangel
В криму було через чур жирно. І тут і там отримати виплати.
Додано: Чет 11 січ, 2024 15:30
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