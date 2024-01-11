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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 11 січ, 2024 14:31
Investor_K написав:
Вопрос чисто теоретический. Что будет с депозитами в случае оккупации всей страны?
например будет как в Крыму.
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vitaliiangel
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Додано: Чет 11 січ, 2024 15:04
Proofy написав:
Все не так, до ноября можно было
сидеть на гривнодепо, в ноябре снять и зайти по 36.6 в бакс, ну а дальше вы знаете
Але чомусь ЖОДЕН тутешній "гуру" не блиснув розумом і не сказав/не озвучив такий варіант раніше?
Всі лише "розумні" після!
Тож - "от і все, що потрібно знати про місцевих гуру!"
п.с.
І в архівах є, та й я неодноразово тут повторював ще з середини минулого літа, що мої найбільші/найжирніші гривнедепо завершуються в жовтні і листопаді минулого року
А от що я з ними далі зробив - то...
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
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Успіх
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Додано: Чет 11 січ, 2024 15:13
Успіху, що зробили з гривнедепо?
Я впевнений, що у січні 2024 Ви розкажете про єдиний правильний варіант, який треба було робити у листопаді 2023. І -бінго- саме це ви і зробили!!!
Я вам аплодую стоячи. Немає більш розумної людини заднім числом, ніж Успіх!
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Investor_K
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Додано: Чет 11 січ, 2024 15:25
Успіх написав:
А от що я з ними далі зробив - то...
Дайте вгадаю -- Поклали на депозит в Акорд під 20%
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angra
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Додано: Чет 11 січ, 2024 15:29
vitaliiangel
В криму було через чур жирно. І тут і там отримати виплати.
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ukr0014959
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Додано: Чет 11 січ, 2024 15:30
vitaliiangel написав: Investor_K написав:
Вопрос чисто теоретический. Что будет с депозитами в случае оккупации всей страны?
например будет как в Крыму.
В криму було через чур жирно. І тут і там отримати виплати
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ukr0014959
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Додано: Чет 11 січ, 2024 16:09
Успіх написав:
Але чомусь ЖОДЕН тутешній "гуру" не блиснув розумом і не сказав/не озвучив такий варіант раніше?
Всі лише "розумні" після!
я не фанатик, до 10% на гривнодепо держу. Спокойный сон мне дороже.
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Proofy
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Додано: Чет 11 січ, 2024 16:20
Proofy написав: Успіх написав:
Але чомусь ЖОДЕН тутешній "гуру" не блиснув розумом і не сказав/не озвучив такий варіант раніше?
Всі лише "розумні" після!
я не фанатик, до 10% на гривнодепо держу. Спокойный сон мне дороже.
90% - нал валютой? Так спокойней?
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Investor_K
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Додано: Чет 11 січ, 2024 19:48
Успих всем говорил, что у него дело до осени. Мы кстати с ним одинаково вложились весной 23г. в грн. Помню воплей было, что осенью влетим по полной, т.к курс будет под 40 и выше. Но как оказалось грн. дело сработало на 100%. У меня тоже в октябре заканчивались депозиты в грн. Купил у.е. о приобрёл очередную... Хотел в Киеве, но не успел, цены пошли с сентября вверх. Остаток большую часть что осталась поменял в декабре на грн.по 38,4 и опять вложился в грн. дело под 18,5-19% на 3 и 6 мес. Буду сидеть в грн. до середины августа а потом время покажет. Но уже пошли новости, что помощь будет, а значит курс ждёмс вернётся летом опять к 37,5 и ниже. А может и раньше опустится, всё будет зависить, когда начнут заходить деньги.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 11 січ, 2024 19:52
ukr0014959 написав: vitaliiangel написав: Investor_K написав:
Вопрос чисто теоретический. Что будет с депозитами в случае оккупации всей страны?
например будет как в Крыму.
В криму було через чур жирно. І тут і там отримати виплати
і Приватбанк?)
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sens
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