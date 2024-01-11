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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 564565566567
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 20:34

  Игорь Алексеевич написав:Успих всем говорил, что у него дело до осени. Мы кстати с ним одинаково вложились весной 23г. в грн. Помню воплей было, что осенью влетим по полной, т.к курс будет под 40 и выше. Но как оказалось грн. дело сработало на 100%. У меня тоже в октябре заканчивались депозиты в грн. Купил у.е. о приобрёл очередную... Хотел в Киеве, но не успел, цены пошли с сентября вверх. Остаток большую часть что осталась поменял в декабре на грн.по 38,4 и опять вложился в грн. дело под 18,5-19% на 3 и 6 мес. Буду сидеть в грн. до середины августа а потом время покажет. Но уже пошли новости, что помощь будет, а значит курс ждёмс вернётся летом опять к 37,5 и ниже. А может и раньше опустится, всё будет зависить, когда начнут заходить деньги.

Я на військовий депозит в Приваті під 15% закинув, знімаю коли хочу, чи стоїть напрягатися десь ще за 3%? Які це дають 18,5-19%, наскільки стрьомні?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 20:38

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  unicdima написав:Які це дають 18,5-19%, наскільки стрьомні?

Давали Рада, Аккорд, Юнекс, Идея, Альянс. А чего боятся?. У нас все банки стрёмные, но ничего живут они и мы. Даже можно сказать у нас в стране всё стрёмное уже давно, но поэтому и можно зарабатывать на стрёме. Если бы всё гладко было, то и форума этого не было бы. Сейчас какие у кого проценты не знаю, т.к. мне на сегодня не интересно - закончились монеты.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 20:49

  Игорь Алексеевич написав:
  unicdima написав:Які це дають 18,5-19%, наскільки стрьомні?

Давали Рада, Аккорд, Юнекс, Идея, Альянс. А чего боятся?. У нас все банки стрёмные, но ничего живут они и мы. Даже можно сказать у нас в стране всё стрёмное уже давно, но поэтому и можно зарабатывать на стрёме. Если бы всё гладко было, то и форума этого не было бы. Сейчас какие у кого проценты не знаю, т.к. мне на сегодня не интересно - закончились монеты.))

Доторговались в базарный день, пока деньги не закончились? )
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 20:54

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Investor_K написав:Доторговались в базарный день, пока деньги не закончились? )
Деньги это бумажка. И они должны когда то заканчиваться. Они или работают или гниют))
Игорь Алексеевич
 
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