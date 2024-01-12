RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 565566567568
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 10:09

J1L4gq23S8ft5wD Я туди зливав 1996 без проблем! :mrgreen:
Долар по 4 грн
Аватар користувача
 
Повідомлень: 187
З нами з: 10.01.23
Подякував: 95 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:20

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  J1L4gq23S8ft5wD написав:почти номер за номером.

дада какаято странная фишка перемешивать новую пачку чтобы номера не шли совсем подряд
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 840
З нами з: 24.10.14
Подякував: 56 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:27

  nekefer написав:дада какаято странная фишка перемешивать новую пачку чтобы номера не шли совсем подряд

Просто при перерахунку "синіх" доларів в лічильниках банкнот вони часто вилітають, і їх приходиться докладати зверху, так і виходить перемішування.
olmyb
Аватар користувача
 
Повідомлень: 85
З нами з: 08.09.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 565566567568
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 998, 999, 1000
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
9991 2122799
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 січ, 2024 11:39
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10911)
12.01.2024 10:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.