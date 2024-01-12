RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 565566567568
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 10:09

J1L4gq23S8ft5wD Я туди зливав 1996 без проблем! :mrgreen:
Долар по 4 грн
Аватар користувача
 
Повідомлень: 187
З нами з: 10.01.23
Подякував: 95 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:20

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  J1L4gq23S8ft5wD написав:почти номер за номером.

дада какаято странная фишка перемешивать новую пачку чтобы номера не шли совсем подряд
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 841
З нами з: 24.10.14
Подякував: 56 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:27

  nekefer написав:дада какаято странная фишка перемешивать новую пачку чтобы номера не шли совсем подряд

Просто при перерахунку "синіх" доларів в лічильниках банкнот вони часто вилітають, і їх приходиться докладати зверху, так і виходить перемішування.
olmyb
Аватар користувача
 
Повідомлень: 85
З нами з: 08.09.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 14:16

  vitaliiangel написав:Proofy банки у которых в кассе только 96й как минимум странные. Юнекс один из них.
на жилянской никогда не натыкался на 96й. То вы в неудачное время и в неудачное отделение
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2279
З нами з: 24.10.08
Подякував: 61 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:01

  Investor_K написав:Вопрос чисто теоретический. Что будет с депозитами в случае оккупации всей страны?
например будет как в Крыму.[/quote]


В криму було через чур жирно. І тут і там отримати виплати[/quote] і Приватбанк?)[/quote]

Не знаю справ не мав)
ukr0014959
 
Повідомлень: 343
З нами з: 05.01.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:04

  Proofy написав:
  vitaliiangel написав:Proofy банки у которых в кассе только 96й как минимум странные. Юнекс один из них.
на жилянской никогда не натыкался на 96й. То вы в неудачное время и в неудачное отделение
в понедельник к ним зайду и отчитаюсь.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21649
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2357 раз.
Подякували: 3328 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 565566567568
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: makar_ і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 998, 999, 1000
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
9993 2123563
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 січ, 2024 15:22
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.