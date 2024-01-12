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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:20
J1L4gq23S8ft5wD написав:
почти номер за номером.
дада какаято странная фишка перемешивать новую пачку чтобы номера не шли совсем подряд
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nekefer
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:27
nekefer написав:
дада какаято странная фишка перемешивать новую пачку чтобы номера не шли совсем подряд
Просто при перерахунку "синіх" доларів в лічильниках банкнот вони часто вилітають, і їх приходиться докладати зверху, так і виходить перемішування.
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olmyb
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 14:16
vitaliiangel написав:Proofy
банки у которых в кассе только 96й как минимум странные. Юнекс один из них.
на жилянской никогда не натыкался на 96й. То вы в неудачное время и в неудачное отделение
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Proofy
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:01
Investor_K написав:
Вопрос чисто теоретический. Что будет с депозитами в случае оккупации всей страны?
например будет как в Крыму.[/quote]
В криму було через чур жирно. І тут і там отримати виплати[/quote] і Приватбанк?)[/quote]
Не знаю справ не мав)
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:04
Proofy написав: vitaliiangel написав:Proofy
банки у которых в кассе только 96й как минимум странные. Юнекс один из них.
на жилянской никогда не натыкался на 96й. То вы в неудачное время и в неудачное отделение
в понедельник к ним зайду и отчитаюсь.
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vitaliiangel
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П'ят 12 січ, 2024 15:22
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