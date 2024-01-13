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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:42
asti написав:
Господа, кто сталкивался,
как А-банка отдает валютные депо Мони?
По разному. Бывали и синие и хороший 2006
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WallNutPen
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 13:49
WallNutPen написав: asti написав:
Господа, кто сталкивался,
как А-банка отдает валютные депо Мони?
По разному. Бывали и синие и хороший 2006
Короче отдают, не морозятся!
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asti
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 14:16
vitaliiangel написав:Proofy
банки у которых в кассе только 96й как минимум странные. Юнекс один из них.
на жилянской никогда не натыкался на 96й. То вы в неудачное время и в неудачное отделение
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Proofy
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:01
Investor_K написав:
Вопрос чисто теоретический. Что будет с депозитами в случае оккупации всей страны?
например будет как в Крыму.[/quote]
В криму було через чур жирно. І тут і там отримати виплати[/quote] і Приватбанк?)[/quote]
Не знаю справ не мав)
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:04
Proofy написав: vitaliiangel написав:Proofy
банки у которых в кассе только 96й как минимум странные. Юнекс один из них.
на жилянской никогда не натыкался на 96й. То вы в неудачное время и в неудачное отделение
в понедельник к ним зайду и отчитаюсь.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 16:53
vitaliiangel написав: Proofy написав: vitaliiangel написав:Proofy
банки у которых в кассе только 96й как минимум странные. Юнекс один из них.
на жилянской никогда не натыкался на 96й. То вы в неудачное время и в неудачное отделение
в понедельник к ним зайду и отчитаюсь.
На Мінской уже 2 недели только 96й, говорят, подкрепляли, но очень мало. Пиреус сегодня 1й раз огорчил - такая же ситуация, причем спросил - 96й? Неее! и отдает из 13 купюр 7шт 96 года...Говорю, вы издеваетесь? Сторнировал операцию - пельмени разлепить, мясо в исходное положение. Раньше всегда у них было четко.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 13:36
не знайшов гілку для 50к-теревеньок
Питання таке, в Глобусі для 50К є можливість уникнути 1% за зняття може через депозит?
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daap
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Додано: Суб 13 січ, 2024 13:46
daap написав:
не знайшов гілку для 50к-теревеньок
Питання таке, в Глобусі для 50К є можливість уникнути 1% за зняття може через депозит?
депо только 3 месяца с пополнением. 3 раза покупаете по 1300 и потом всё снимаете без комиса.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 13 січ, 2024 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 13:46
daap в тарифах глобуса баксы с депозита без комисии выдают
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kuzmich
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