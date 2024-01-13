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теоретически обнулили, но говорят где-то в швейцарских банках и в горах южной Америки тогда перестало существовать государство и валюта Reichsmark, а ново созданные расплачивались натурой, например оборудование с BMW на ЗАЗ натурой брали поэтому запорожец вышел заднеприводный
Востаннє редагувалось nekefer в Суб 13 січ, 2024 20:40, всього редагувалось 1 раз.
Компенсации акционерам Рейхсбанка Пленарное заседание Бундестага в среду до поздней ночи обсуждало множество важных экономических законов. Среди прочего, решение о ликвидации Deutsche Reichsbank и Deutsche Golddiskontbank (DEGO) было принято во втором и третьем чтении, после того как за последние годы этот закон уже дважды принимался Бундестагом. Согласно этому закону о ликвидации, который теперь наконец вступил в силу, 20 000 акционеров Рейхсбанка получат выходное пособие в соотношении одна рейхсмарка к одной немецкой марке. Расчет этой компенсации предполагает, что капитал Рейхсбанка был объединен до 44 процентов на дату отсчета валюты и что только дивиденды, возникшие с 1951 года, были снова увеличены, и что компенсация в конечном итоге была математически установлена в полтора раза больше номинальной. ценить.
Востаннє редагувалось nekefer в Суб 13 січ, 2024 21:27, всього редагувалось 1 раз.
Investor_K написав:Наличные марки ходили аж до 1948 г. А на счетах?
Киданули народ: міняли по курсу за 100 рейхсмарок давали на рахунок 5 дойчмарок одразу і ще 1,5 потім (в 1954). Готівку міняли по курсу 100 на 10, але максимум 600 рейхсмарок на ніс (в перерахунку на сучасні гроші - 200$).
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 13 січ, 2024 21:42, всього редагувалось 6 разів.