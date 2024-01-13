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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 567568569570
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 20:06

Не можу знайти в інтернеті інфо.
Що стало з грошима німців на рахунках у німкцьких банках після поразки у 1945 році?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 20:33

Re: Клуб 200К - Теребеньки

теоретически обнулили, но говорят где-то в швейцарских банках и в горах южной Америки :roll:
тогда перестало существовать государство и валюта Reichsmark, а ново созданные расплачивались натурой, например оборудование с BMW на ЗАЗ натурой брали поэтому запорожец вышел заднеприводный :lol:
Востаннє редагувалось nekefer в Суб 13 січ, 2024 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 20:39

Наличные марки ходили аж до 1948 г. А на счетах?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 20:53

  Investor_K написав:Наличные марки ходили аж до 1948 г. А на счетах?

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Если ты снова решишь хамить, я свое ЛС уже не удалю (пока ты в бане неделю был)
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 21:01

  Investor_K написав:Наличные марки ходили аж до 1948 г. А на счетах?

нагуглил вот такую инфу
https://web.archive.org/web/20130516012 ... HA_021.pdf
утверждают что в 1961 году вернули деньги акционерам Рейхсбанка, но только в ФРГ в 1961 году, о как

Компенсации акционерам Рейхсбанка
Пленарное заседание Бундестага в среду до поздней ночи обсуждало множество важных экономических законов.
Среди прочего, решение о ликвидации Deutsche Reichsbank и Deutsche Golddiskontbank (DEGO) было принято во втором и третьем чтении, после того как за последние годы этот закон уже дважды принимался Бундестагом.
Согласно этому закону о ликвидации, который теперь наконец вступил в силу, 20 000 акционеров Рейхсбанка получат выходное пособие в соотношении одна рейхсмарка к одной немецкой марке.
Расчет этой компенсации предполагает, что капитал Рейхсбанка был объединен до 44 процентов на дату отсчета валюты и что только дивиденды, возникшие с 1951 года, были снова увеличены, и что компенсация в конечном итоге была математически установлена ​​в полтора раза больше номинальной. ценить.
Востаннє редагувалось nekefer в Суб 13 січ, 2024 21:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 21:10

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Investor_K написав:Наличные марки ходили аж до 1948 г. А на счетах?

Киданули народ: міняли по курсу за 100 рейхсмарок давали на рахунок 5 дойчмарок одразу і ще 1,5 потім (в 1954). Готівку міняли по курсу 100 на 10, але максимум 600 рейхсмарок на ніс (в перерахунку на сучасні гроші - 200$).
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 13 січ, 2024 21:42, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 21:14

  Дюрі-бачі написав:
  Investor_K написав:Наличные марки ходили аж до 1948 г. А на счетах?

Киданули народ: міняли по курсу за 100 рейхсмарок давали на рахунок 5 одразу і ще 1,5 потім. Готівку міняли по курсу 100 на 10, але максимум 600 марок на ніс.

Є джерело інформації?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 21:16

Investor_K https://www.fr.de/ratgeber/geld/jahren- ... 09044.html
https://www.mdr.de/geschichte/zeitgesch ... n-100.html
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 21:59

  nekefer написав:
  alex lem написав: На якій сумі у сєні на рахунках-депо-оборотах вже можна заплисти за буйки?
Така чуйка що вже на грані...

мне в одном банке сказали что могут в месяц обменять только сумму моего месячного подтвержденного дохода в гривнах, а если такого нет то в сумме минимальной зп, тобто даже 200 баксов не продадут :oops: пойми шо там в головах, лишний гемор нафик

Так скажіть, що саме за банк. Навіщо приховувати "героя"?
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