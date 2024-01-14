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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 14 січ, 2024 10:42
Investor_K написав:
То девальвація із зрозумілих причин
Уявіть собі, що Україна переходить на Євро і кажуть: готівкою Ви можете поміняти по курсу 1:40, але тільки 200Є і тільки за 1 тиждень. А от на рахунках міняємо по курсу 1:80 і ще через трохи за курсом 1:266 йде на депозит під 0% на 6 років. І у Вас тільки тиждень, щоб здати готівку на рахунок.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 14 січ, 2024 11:42
Дюрі-бачі написав: Investor_K написав:
То девальвація із зрозумілих причин
Уявіть собі, що Україна переходить на Євро і кажуть: готівкою Ви можете поміняти по курсу 1:40, але тільки 200Є і тільки за 1 тиждень. А от на рахунках міняємо по курсу 1:80 і ще через трохи за курсом 1:266 йде на депозит під 0% на 6 років. І у Вас тільки тиждень, щоб здати готівку на рахунок.
Поэтому любая бумажка - это хлам. Бумажка только на покушать и мелкие расходы, остальное в дорогостоящие активы, а если мало денег, то не отказывайте себе сегодня в нужных вещах для жизни.
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