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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 568569570571
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 10:42

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Investor_K написав:То девальвація із зрозумілих причин

Уявіть собі, що Україна переходить на Євро і кажуть: готівкою Ви можете поміняти по курсу 1:40, але тільки 200Є і тільки за 1 тиждень. А от на рахунках міняємо по курсу 1:80 і ще через трохи за курсом 1:266 йде на депозит під 0% на 6 років. І у Вас тільки тиждень, щоб здати готівку на рахунок.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 11:42

  Дюрі-бачі написав:
  Investor_K написав:То девальвація із зрозумілих причин

Уявіть собі, що Україна переходить на Євро і кажуть: готівкою Ви можете поміняти по курсу 1:40, але тільки 200Є і тільки за 1 тиждень. А от на рахунках міняємо по курсу 1:80 і ще через трохи за курсом 1:266 йде на депозит під 0% на 6 років. І у Вас тільки тиждень, щоб здати готівку на рахунок.
Поэтому любая бумажка - это хлам. Бумажка только на покушать и мелкие расходы, остальное в дорогостоящие активы, а если мало денег, то не отказывайте себе сегодня в нужных вещах для жизни.
Игорь Алексеевич
 
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