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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 14 січ, 2024 10:42
Investor_K написав:
То девальвація із зрозумілих причин
Уявіть собі, що Україна переходить на Євро і кажуть: готівкою Ви можете поміняти по курсу 1:40, але тільки 200Є і тільки за 1 тиждень. А от на рахунках міняємо по курсу 1:80 і ще трохи за курсом 1:266 йде на депозит під 0% на 6 років. І у Вас тільки тиждень, щоб здати готівку на рахунок.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 14 січ, 2024 11:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 14 січ, 2024 11:42
Дюрі-бачі написав: Investor_K написав:
То девальвація із зрозумілих причин
Уявіть собі, що Україна переходить на Євро і кажуть: готівкою Ви можете поміняти по курсу 1:40, але тільки 200Є і тільки за 1 тиждень. А от на рахунках міняємо по курсу 1:80 і ще через трохи за курсом 1:266 йде на депозит під 0% на 6 років. І у Вас тільки тиждень, щоб здати готівку на рахунок.
Поэтому любая бумажка - это хлам. Бумажка только на покушать и мелкие расходы, остальное в дорогостоящие активы, а если мало денег, то не отказывайте себе сегодня в нужных вещах для жизни.
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Додано: Нед 14 січ, 2024 12:03
Игорь Алексеевич написав:
дорогостоящие активы
которые тоже могут стать дешевостоящими или ничего нестоящими в любой момент
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flex123
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Додано: Нед 14 січ, 2024 12:07
Игорь Алексеевич написав:
Поэтому любая бумажка - это хлам. Бумажка только на покушать и мелкие расходы, остальное в дорогостоящие активы, а если мало денег, то не отказывайте себе сегодня в нужных вещах для жизни.
Для кожного свій інструмент. Які альтернативи бумазі, коли коштів є більше, ніж потреб, але недостатньо для покупки активів (скажімо 500$ в місяць "зайві")?
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Додано: Нед 14 січ, 2024 12:35
Дюрі-бачі написав:
Для кожного свій інструмент. Які альтернативи бумазі, коли коштів є більше, ніж потреб, але недостатньо для покупки активів (скажімо 500$ в місяць "зайві")?
Тогда лучше в золото. По любому не пропадёт и везде оно ценится. А то плесень, года, и т.д. Одним словом-бумага. Есть люди, которые не собирают в сундук, а путешествуют, покупают себе что то хорошее из вещей и техники. И тоже довольны.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Нед 14 січ, 2024 12:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 14 січ, 2024 12:37
flex123 написав:
которые тоже могут стать дешевостоящими или ничего нестоящими в любой момент
Купите за бугром, если боитесь здесь покупать. Та же недвига в Болгарии или Румынии стоит так же как в Киеве.
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Додано: Нед 14 січ, 2024 12:45
Игорь Алексеевич написав: flex123 написав:
которые тоже могут стать дешевостоящими или ничего нестоящими в любой момент
Купите за бугром, если боитесь здесь покупать. Та же недвига в Болгарии или Румынии стоит так же как в Киеве.
хороший вариант, но для этого неплохо иметь возможность туда выехать и потом выезжать. как оказалось. с этим тоже могут быть проблемы
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flex123
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Додано: Нед 14 січ, 2024 12:48
flex123 написав:
хороший вариант, но для этого неплохо иметь возможность туда выехать и потом выезжать. как оказалось. с этим тоже могут быть проблемы
Но могут поехать кто то из Ваших родственников. Первый этап всё в интернете находим и смотрим, обговариваем, а потом уже едим, смотрим и оформлямся. Вам главное сейчас вложиться в активы, что бы не пропали деньги. А сдавать можно недвигу там через управл. в доме и не надо ездить постоянно туда. Вам отчёты будут высылать и денежку на карту или как вы захотите.
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Додано: Нед 14 січ, 2024 12:55
Игорь Алексеевич написав: flex123 написав:
хороший вариант, но для этого неплохо иметь возможность туда выехать и потом выезжать. как оказалось. с этим тоже могут быть проблемы
Но могут поехать кто то из Ваших родственников. Первый этап всё в интернете находим и смотрим, обговариваем, а потом уже едим, смотрим и оформлямся. Вам главное сейчас вложиться в активы, что бы не пропали деньги. А сдавать можно недвигу там через управл. в доме и не надо ездить постоянно туда. Вам отчёты будут высылать и денежку на карту или как вы захотите.
лично у меня нет, к сожалению, адекватных родственников, которые могут поехать за границу с деньгами и что-то там купить нормальное и чтобы их и меня при этом не кинули. а даже если бы и были, то скорее всего я бы им такую операцию не доверил.
то есть если выбирать между недвигой за границей и недвигой в Украине, то лично я бы сейчас скорее выбрал все-таки недвигу в Украине
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flex123
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