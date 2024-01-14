RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 568569570571
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 10:42

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Investor_K написав:То девальвація із зрозумілих причин

Уявіть собі, що Україна переходить на Євро і кажуть: готівкою Ви можете поміняти по курсу 1:40, але тільки 200Є і тільки за 1 тиждень. А от на рахунках міняємо по курсу 1:80 і ще трохи за курсом 1:266 йде на депозит під 0% на 6 років. І у Вас тільки тиждень, щоб здати готівку на рахунок.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 14 січ, 2024 11:49, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2082
З нами з: 29.07.22
Подякував: 355 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 11:42

  Дюрі-бачі написав:
  Investor_K написав:То девальвація із зрозумілих причин

Уявіть собі, що Україна переходить на Євро і кажуть: готівкою Ви можете поміняти по курсу 1:40, але тільки 200Є і тільки за 1 тиждень. А от на рахунках міняємо по курсу 1:80 і ще через трохи за курсом 1:266 йде на депозит під 0% на 6 років. І у Вас тільки тиждень, щоб здати готівку на рахунок.
Поэтому любая бумажка - это хлам. Бумажка только на покушать и мелкие расходы, остальное в дорогостоящие активы, а если мало денег, то не отказывайте себе сегодня в нужных вещах для жизни.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7582
З нами з: 13.09.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 793 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 12:03

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Игорь Алексеевич написав:дорогостоящие активы

которые тоже могут стать дешевостоящими или ничего нестоящими в любой момент
flex123
 
Повідомлень: 212
З нами з: 10.12.08
Подякував: 26 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 12:07

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Игорь Алексеевич написав:Поэтому любая бумажка - это хлам. Бумажка только на покушать и мелкие расходы, остальное в дорогостоящие активы, а если мало денег, то не отказывайте себе сегодня в нужных вещах для жизни.

Для кожного свій інструмент. Які альтернативи бумазі, коли коштів є більше, ніж потреб, але недостатньо для покупки активів (скажімо 500$ в місяць "зайві")?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2082
З нами з: 29.07.22
Подякував: 355 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 12:35

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Дюрі-бачі написав:Для кожного свій інструмент. Які альтернативи бумазі, коли коштів є більше, ніж потреб, але недостатньо для покупки активів (скажімо 500$ в місяць "зайві")?
Тогда лучше в золото. По любому не пропадёт и везде оно ценится. А то плесень, года, и т.д. Одним словом-бумага. Есть люди, которые не собирают в сундук, а путешествуют, покупают себе что то хорошее из вещей и техники. И тоже довольны.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 14 січ, 2024 12:42, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7582
З нами з: 13.09.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 793 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 12:37

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  flex123 написав:которые тоже могут стать дешевостоящими или ничего нестоящими в любой момент
Купите за бугром, если боитесь здесь покупать. Та же недвига в Болгарии или Румынии стоит так же как в Киеве.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7582
З нами з: 13.09.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 793 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 12:45

  Игорь Алексеевич написав:
  flex123 написав:которые тоже могут стать дешевостоящими или ничего нестоящими в любой момент
Купите за бугром, если боитесь здесь покупать. Та же недвига в Болгарии или Румынии стоит так же как в Киеве.

хороший вариант, но для этого неплохо иметь возможность туда выехать и потом выезжать. как оказалось. с этим тоже могут быть проблемы
flex123
 
Повідомлень: 212
З нами з: 10.12.08
Подякував: 26 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 12:48

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  flex123 написав:хороший вариант, но для этого неплохо иметь возможность туда выехать и потом выезжать. как оказалось. с этим тоже могут быть проблемы
Но могут поехать кто то из Ваших родственников. Первый этап всё в интернете находим и смотрим, обговариваем, а потом уже едим, смотрим и оформлямся. Вам главное сейчас вложиться в активы, что бы не пропали деньги. А сдавать можно недвигу там через управл. в доме и не надо ездить постоянно туда. Вам отчёты будут высылать и денежку на карту или как вы захотите.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7582
З нами з: 13.09.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 793 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 12:55

  Игорь Алексеевич написав:
  flex123 написав:хороший вариант, но для этого неплохо иметь возможность туда выехать и потом выезжать. как оказалось. с этим тоже могут быть проблемы
Но могут поехать кто то из Ваших родственников. Первый этап всё в интернете находим и смотрим, обговариваем, а потом уже едим, смотрим и оформлямся. Вам главное сейчас вложиться в активы, что бы не пропали деньги. А сдавать можно недвигу там через управл. в доме и не надо ездить постоянно туда. Вам отчёты будут высылать и денежку на карту или как вы захотите.

лично у меня нет, к сожалению, адекватных родственников, которые могут поехать за границу с деньгами и что-то там купить нормальное и чтобы их и меня при этом не кинули. а даже если бы и были, то скорее всего я бы им такую операцию не доверил.
то есть если выбирать между недвигой за границей и недвигой в Украине, то лично я бы сейчас скорее выбрал все-таки недвигу в Украине
flex123
 
Повідомлень: 212
З нами з: 10.12.08
Подякував: 26 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 568569570571
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 998, 999, 1000
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
9993 2127049
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 січ, 2024 15:22
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10940)
14.01.2024 11:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.