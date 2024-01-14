Додано: Нед 14 січ, 2024 12:55

Игорь Алексеевич написав: flex123 написав: хороший вариант, но для этого неплохо иметь возможность туда выехать и потом выезжать. как оказалось. с этим тоже могут быть проблемы хороший вариант, но для этого неплохо иметь возможность туда выехать и потом выезжать. как оказалось. с этим тоже могут быть проблемы Но могут поехать кто то из Ваших родственников. Первый этап всё в интернете находим и смотрим, обговариваем, а потом уже едим, смотрим и оформлямся. Вам главное сейчас вложиться в активы, что бы не пропали деньги. А сдавать можно недвигу там через управл. в доме и не надо ездить постоянно туда. Вам отчёты будут высылать и денежку на карту или как вы захотите. Но могут поехать кто то из Ваших родственников. Первый этап всё в интернете находим и смотрим, обговариваем, а потом уже едим, смотрим и оформлямся. Вам главное сейчас вложиться в активы, что бы не пропали деньги. А сдавать можно недвигу там через управл. в доме и не надо ездить постоянно туда. Вам отчёты будут высылать и денежку на карту или как вы захотите.

лично у меня нет, к сожалению, адекватных родственников, которые могут поехать за границу с деньгами и что-то там купить нормальное и чтобы их и меня при этом не кинули. а даже если бы и были, то скорее всего я бы им такую операцию не доверил.то есть если выбирать между недвигой за границей и недвигой в Украине, то лично я бы сейчас скорее выбрал все-таки недвигу в Украине