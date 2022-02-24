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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 569570571572
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 01:07

  ukr0014959 написав:
Кредит агриколь, пумб, прокредит, приват, сюди я клав на свої рахунки $ 96 року, деякі навіть зі штампиками. Жодного разу на рік не дивились, за експертизу жодного разу ніхто не заікався

.
забираєте звідти теж аналогічні шопопало, на рік, штампіки не дивитесь? :mrgreen: Бо мені, коли в ті банки намагався занести
такі купюри на депо, чи на картку - кажуть з недобрим виразом обличчя ,що саме мені саме такими ж і віддадуть :evil:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 01:19

  Игорь Алексеевич написав:
Тогда лучше в золото. По любому не пропадёт и везде оно ценится. А то плесень, года, и т.д. Одним словом-бумага.
как физ.золото вывезти (не в первую неделю хаоса после 24.02.22.) например, в Евросоюз с Мариуполя ? -
- ждьом ох√¡тельных историй.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4067
З нами з: 13.01.09
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Подякували: 208 раз.
 
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