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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 15 січ, 2024 01:07
ukr0014959 написав:
Кредит агриколь, пумб, прокредит, приват, сюди я клав на свої рахунки $ 96 року, деякі навіть зі штампиками. Жодного разу на рік не дивились, за експертизу жодного разу ніхто не заікався
.
забираєте звідти теж аналогічні шопопало, на рік, штампіки не дивитесь?
Бо мені, коли в ті банки намагався занести
такі купюри на депо, чи на картку - кажуть з недобрим виразом обличчя ,що саме мені саме такими ж і віддадуть
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Додано: Пон 15 січ, 2024 01:19
Игорь Алексеевич написав:
Тогда лучше в золото. По любому не пропадёт и везде оно ценится. А то плесень, года, и т.д. Одним словом-бумага.
как физ.золото вывезти (не в первую неделю хаоса после 24.02.22.)
например, в Евросоюз с Мариуполя ? -
- ждьом ох√¡тельных историй.
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