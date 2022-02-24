RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 569570571572
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 01:07

  ukr0014959 написав:
Кредит агриколь, пумб, прокредит, приват, сюди я клав на свої рахунки $ 96 року, деякі навіть зі штампиками. Жодного разу на рік не дивились, за експертизу жодного разу ніхто не заікався

.
забираєте звідти теж аналогічні шопопало, на рік, штампіки не дивитесь? :mrgreen: Бо мені, коли в ті банки намагався занести
такі купюри на депо, чи на картку - кажуть з недобрим виразом обличчя ,що саме мені саме такими ж і віддадуть :evil:
flysoulfly
 
Повідомлень: 4067
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1446 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 01:19

  Игорь Алексеевич написав:
Тогда лучше в золото. По любому не пропадёт и везде оно ценится. А то плесень, года, и т.д. Одним словом-бумага.
как физ.золото вывезти (не в первую неделю хаоса после 24.02.22.) например, в Евросоюз с Мариуполя ? -
- ждьом ох√¡тельных историй.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4067
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1446 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 09:49

  flysoulfly написав:
  Игорь Алексеевич написав:
Тогда лучше в золото. По любому не пропадёт и везде оно ценится. А то плесень, года, и т.д. Одним словом-бумага.
как физ.золото вывезти (не в первую неделю хаоса после 24.02.22.) например, в Евросоюз с Мариуполя ? -
- ждьом ох√¡тельных историй.
в задекларованому вигляді
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15392
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 850 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 10:32

  flysoulfly написав:
  Игорь Алексеевич написав:
Тогда лучше в золото. По любому не пропадёт и везде оно ценится. А то плесень, года, и т.д. Одним словом-бумага.
как физ.золото вывезти (не в первую неделю хаоса после 24.02.22.) например, в Евросоюз с Мариуполя ? -
- ждьом ох√¡тельных историй.
Вы смешали в одну кучу и Мариуполь и границу и Евросоюз. У каждого свой план, для чего он собирает, время сбора, сумма. Вывезти можно за границу как валюту, согласно закона так и золото.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7587
З нами з: 13.09.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 793 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 569570571572
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 998, 999, 1000
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
9995 2127949
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 січ, 2024 09:47
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3715)
15.01.2024 09:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.