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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 15 січ, 2024 13:22
зарубежные счета, хотя бы электронные револют вайз, брокеры тот интеректив, купить можно что угодно хоть золото хоть рисовую кашу
тратить через гуглпей в любой точке мира
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nekefer
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Додано: Пон 15 січ, 2024 13:25
nekefer написав:
зарубежные счета, хотя бы электронные револют вайз, брокеры тот интеректив, купить можно что угодно хоть золото хоть рисовую кашу
тратить через гуглпей в любой точке мира
не всім доступний гаманець від гугла
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Додано: Пон 15 січ, 2024 13:50
daap написав:
золото - це інвестиція на десятки років.планувать у нас в такому періоді - це насмішити Бога.
Маріуполь міг статися в Києві
золоті слова
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flysoulfly
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Додано: Пон 15 січ, 2024 13:58
flysoulfly написав: ukr0014959 написав:
Кредит агриколь, пумб, прокредит, приват, сюди я клав на свої рахунки $ 96 року, деякі навіть зі штампиками. Жодного разу на рік не дивились, за експертизу жодного разу ніхто не заікався
.
забираєте звідти теж аналогічні шопопало, на рік, штампіки не дивитесь?
Бо мені, коли в ті банки намагався занести
такі купюри на депо, чи на картку - кажуть з недобрим виразом обличчя ,що саме мені саме такими ж і віддадуть
Та ну перестаньте, ПУМБ, Прокредит 100% сині, Кредит агріколь 80% сині або якісні 2006. Приват, всі знають по різному, сьогодні забрав пайку гарним 2006, без замовлення. Як би було замовлення віддали б сині.
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Додано: Пон 15 січ, 2024 16:11
Сенс на хрещатике выдал синие
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vitaliiangel
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Додано: Пон 15 січ, 2024 16:14
vitaliiangel написав:
Сенс на хрещатике выдал синие
Хрещатик,14 курс 38.70.
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