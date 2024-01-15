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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 571572573574
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 13:22

Re: Клуб 200К - Теребеньки

зарубежные счета, хотя бы электронные револют вайз, брокеры тот интеректив, купить можно что угодно хоть золото хоть рисовую кашу
тратить через гуглпей в любой точке мира
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 13:25

  nekefer написав:зарубежные счета, хотя бы электронные револют вайз, брокеры тот интеректив, купить можно что угодно хоть золото хоть рисовую кашу
тратить через гуглпей в любой точке мира

не всім доступний гаманець від гугла
sens
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 13:50

  daap написав:
золото - це інвестиція на десятки років.
планувать у нас в такому періоді - це насмішити Бога.

Маріуполь міг статися в Києві
золоті слова
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 13:58

  flysoulfly написав:
  ukr0014959 написав:
Кредит агриколь, пумб, прокредит, приват, сюди я клав на свої рахунки $ 96 року, деякі навіть зі штампиками. Жодного разу на рік не дивились, за експертизу жодного разу ніхто не заікався

.
забираєте звідти теж аналогічні шопопало, на рік, штампіки не дивитесь? :mrgreen: Бо мені, коли в ті банки намагався занести
такі купюри на депо, чи на картку - кажуть з недобрим виразом обличчя ,що саме мені саме такими ж і віддадуть :evil:


Та ну перестаньте, ПУМБ, Прокредит 100% сині, Кредит агріколь 80% сині або якісні 2006. Приват, всі знають по різному, сьогодні забрав пайку гарним 2006, без замовлення. Як би було замовлення віддали б сині.
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 16:11

Сенс на хрещатике выдал синие
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 16:14

  vitaliiangel написав:Сенс на хрещатике выдал синие

Хрещатик,14 курс 38.70.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 18:29

Идея на Минской синие.

Вообще вырисовывается закономерность. Когда курс доллара растет доллары выдают с задержкой до недели. В некоторых банках неделю назад вообще заказ на валюту не хотели брать. Сейчас же в сенсе женщина просто с улицы купила толстую пачку синих (точную сумму я не знаю, но гривны был целый пакет).

О чём это говорит? Работать как раньше уже не получится. В моменты хорошей маржи между курсом банка и ЧР валюты в кассах гарантировано не будет.

Можно договориться с 1-2 кассирами но договориться со всеми задача трудновыполнимая. Желающих купить валюту в эти моменты геометрически растет.

Подправьте где ошибаюсь
vitaliiangel
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  #<1 ... 571572573574
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