зарубежные счета, хотя бы электронные револют вайз, брокеры тот интеректив, купить можно что угодно хоть золото хоть рисовую кашу
тратить через гуглпей в любой точке мира
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Додано: Пон 15 січ, 2024 13:22
Re: Клуб 200К - Теребеньки
зарубежные счета, хотя бы электронные револют вайз, брокеры тот интеректив, купить можно что угодно хоть золото хоть рисовую кашу
тратить через гуглпей в любой точке мира
Додано: Пон 15 січ, 2024 13:25
Додано: Пон 15 січ, 2024 13:50
Додано: Пон 15 січ, 2024 13:58
Та ну перестаньте, ПУМБ, Прокредит 100% сині, Кредит агріколь 80% сині або якісні 2006. Приват, всі знають по різному, сьогодні забрав пайку гарним 2006, без замовлення. Як би було замовлення віддали б сині.
Додано: Пон 15 січ, 2024 16:14
Додано: Пон 15 січ, 2024 18:29
Идея на Минской синие.
Вообще вырисовывается закономерность. Когда курс доллара растет доллары выдают с задержкой до недели. В некоторых банках неделю назад вообще заказ на валюту не хотели брать. Сейчас же в сенсе женщина просто с улицы купила толстую пачку синих (точную сумму я не знаю, но гривны был целый пакет).
О чём это говорит? Работать как раньше уже не получится. В моменты хорошей маржи между курсом банка и ЧР валюты в кассах гарантировано не будет.
Можно договориться с 1-2 кассирами но договориться со всеми задача трудновыполнимая. Желающих купить валюту в эти моменты геометрически растет.
Подправьте где ошибаюсь
Додано: Пон 15 січ, 2024 18:59
Додано: Пон 15 січ, 2024 19:02
Только если реально сейчас попробовать в это войти, а не только ролики на Тытрубе посмотреть, то обнаружится, что с покупкой не очень радужно. IBKR счёт откроет, но SWIFT на него из Украины делать запрещено. А Wise и Revolut отмораживаются и новые аккаунты не открывают, хотя в роликах красиво показано, как проходит регистрация. Возможно, откроют, если закосить под поляка, но тут можно лишиться аккаунта в любой момент. Кроме того вчера видел отзыв, что и при имеющемся аккаунте на Wise перевод через GPay не сработал.
Если под зарубежными счетами иметь в виду крипту, то на них закинуть можно. Но можно и сильно влететь на финмон при попытке выйти в фиат. Может и можно золото за крипту купить и к нему потом у финмона претензий не будет, но терзают смутные сомнения.
Додано: Пон 15 січ, 2024 20:52
а в одесских Тазах крайний год-полтора кто-то вообше видел когда-то "синьку" новую (не убитую ) ?
валюту хуже Тазовской поискать нужно )
п.с.
вообще , подумал, насколько было б скучно (в т.ч. на форуме здесь) без этих цветовых сортов баксов
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