Додано: Пон 15 січ, 2024 19:02

nekefer написав: зарубежные счета, хотя бы электронные револют вайз, брокеры тот интеректив, купить можно что угодно хоть золото хоть рисовую кашу зарубежные счета, хотя бы электронные револют вайз, брокеры тот интеректив, купить можно что угодно хоть золото хоть рисовую кашу

Только если реально сейчас попробовать в это войти, а не только ролики на Тытрубе посмотреть, то обнаружится, что с покупкой не очень радужно. IBKR счёт откроет, но SWIFT на него из Украины делать запрещено. А Wise и Revolut отмораживаются и новые аккаунты не открывают, хотя в роликах красиво показано, как проходит регистрация. Возможно, откроют, если закосить под поляка, но тут можно лишиться аккаунта в любой момент. Кроме того вчера видел отзыв, что и при имеющемся аккаунте на Wise перевод через GPay не сработал.Если под зарубежными счетами иметь в виду крипту, то на них закинуть можно. Но можно и сильно влететь на финмон при попытке выйти в фиат. Может и можно золото за крипту купить и к нему потом у финмона претензий не будет, но терзают смутные сомнения.