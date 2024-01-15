vitaliiangel написав:Идея на Минской синие.
Вообще вырисовывается закономерность. Когда курс доллара растет доллары выдают с задержкой до недели. В некоторых банках неделю назад вообще заказ на валюту не хотели брать. Сейчас же в сенсе женщина просто с улицы купила толстую пачку синих (точную сумму я не знаю, но гривны был целый пакет).
О чём это говорит? Работать как раньше уже не получится. В моменты хорошей маржи между курсом банка и ЧР валюты в кассах гарантировано не будет.
Можно договориться с 1-2 кассирами но договориться со всеми задача трудновыполнимая. Желающих купить валюту в эти моменты геометрически растет.
Подправьте где ошибаюсь
Так і є, стрибок чорного ринку був тільки тому, що в банках не було $. А так маржінальность 500 гр з пайки буде за щастя