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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 572573574575
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 23:15

  vitaliiangel написав:Идея на Минской синие.

Вообще вырисовывается закономерность. Когда курс доллара растет доллары выдают с задержкой до недели. В некоторых банках неделю назад вообще заказ на валюту не хотели брать. Сейчас же в сенсе женщина просто с улицы купила толстую пачку синих (точную сумму я не знаю, но гривны был целый пакет).

О чём это говорит? Работать как раньше уже не получится. В моменты хорошей маржи между курсом банка и ЧР валюты в кассах гарантировано не будет.

Можно договориться с 1-2 кассирами но договориться со всеми задача трудновыполнимая. Желающих купить валюту в эти моменты геометрически растет.

Подправьте где ошибаюсь


Так і є, стрибок чорного ринку був тільки тому, що в банках не було $. А так маржінальность 500 гр з пайки буде за щастя
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 00:18

  Игорь Алексеевич написав:Аккорд славится выдачей 96г. Тогда уйдёте в минус. Банки тоже такие года не очень берут или с комиссией.

ничего подобного, в аккорде заранее в кассе можно спросить за год либо менеджеры сами говорят что только 96 в наличии. Меня так уже в лицо запомнили и давно перестали 96 подсовывать. Куча банков спокойно покупает 96, а где не взяли, и кассирше не понравились бумага, обычно берут в другой кассе, человеческий фактор и выгоревшие уф лампы
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