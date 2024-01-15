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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 15 січ, 2024 23:15
vitaliiangel написав:
Идея на Минской синие.
Вообще вырисовывается закономерность. Когда курс доллара растет доллары выдают с задержкой до недели. В некоторых банках неделю назад вообще заказ на валюту не хотели брать. Сейчас же в сенсе женщина просто с улицы купила толстую пачку синих (точную сумму я не знаю, но гривны был целый пакет).
О чём это говорит? Работать как раньше уже не получится. В моменты хорошей маржи между курсом банка и ЧР валюты в кассах гарантировано не будет.
Можно договориться с 1-2 кассирами но договориться со всеми задача трудновыполнимая. Желающих купить валюту в эти моменты геометрически растет.
Подправьте где ошибаюсь
Так і є, стрибок чорного ринку був тільки тому, що в банках не було $. А так маржінальность 500 гр з пайки буде за щастя
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Додано: Вів 16 січ, 2024 00:18
Игорь Алексеевич написав:
Аккорд славится выдачей 96г. Тогда уйдёте в минус. Банки тоже такие года не очень берут или с комиссией.
ничего подобного, в аккорде заранее в кассе можно спросить за год либо менеджеры сами говорят что только 96 в наличии. Меня так уже в лицо запомнили и давно перестали 96 подсовывать. Куча банков спокойно покупает 96, а где не взяли, и кассирше не понравились бумага, обычно берут в другой кассе, человеческий фактор и выгоревшие уф лампы
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Krokodil
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Додано: Вів 16 січ, 2024 13:25
кто какую статегию использует при понижении курса? когда идет рост там более-менее понятно - сливаемся и пытаемся откупиться с максимальной дельтой пока банки курсы не переставили.
когда курс падает видимо имеет смысл сливаться сегодня. а откупаться завтра-после завтра-другой вариант, но сильно не затягивать, чтобы не пропустить разворот вверх?
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flex123
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Додано: Вів 16 січ, 2024 13:44
клуб это безрисковый доход, сейчас продал баксы и через час уже купил их снова, но дешевле
а пропускать день это уже игра, риск, это "другое"
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nekefer
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Додано: Вів 16 січ, 2024 13:46
flex123 написав:
когда курс падает видимо имеет смысл сливаться сегодня. а откупаться завтра-после завтра-другой вариант, но сильно не затягивать, чтобы не пропустить разворот вверх?
Це вже рулетка
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Додано: Вів 16 січ, 2024 14:59
nekefer написав:
клуб это безрисковый доход
200к - ризик , 50к - без замовлення через 2...5 днів це прибуток , купівля в касі на 5 дешевле за обмінку по оптовому курсу - це витрачання часу з можливістю вийти в 0/-5/+5
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Додано: Вів 16 січ, 2024 15:03
nekefer написав:
клуб это безрисковый доход, сейчас продал баксы и через час уже купил их снова, но дешевле
а пропускать день это уже игра, риск, это "другое"
С другой стороны не успеть крутануть всю сумму во время окна возможностей с максимальным зазором - это тоже риск, риск недополучить прибыль. А если эту прибыль всё-таки получать регулярно, то ей можно скомпенсировать убыток, если он возникнет за эти несколько дней разрыва
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Додано: Вів 16 січ, 2024 15:11
flex123 написав:
то ей можно скомпенсировать убыток, если он возникнет за эти несколько дней разрыва
мені теж здається що краще мати нетипову операцію в 4-5 банках і отримати на місяць прибуток , як побувавши 40 банках одночасно , кількість витраченого часу в рази менше , але звичайно треба мати готівкою трохи більше в грн суми початкової для збудження фінмону
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sens
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Додано: Вів 16 січ, 2024 15:18
sens написав: flex123 написав:
то ей можно скомпенсировать убыток, если он возникнет за эти несколько дней разрыва
мені теж здається що краще мати нетипову операцію в 4-5 банках і отримати на місяць прибуток , як побувавши 40 банках одночасно , кількість витраченого часу в рази менше , але звичайно треба мати готівкою трохи більше в грн суми початкової для збудження фінмону
Вы о том, что лучше крутануть по 200к в 4-5 банках с разрывом в неделю между точкой слива и точкой покупки, чем купить по 50к в 40 банках день в день?
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flex123
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