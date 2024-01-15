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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 23:15

  vitaliiangel написав:Идея на Минской синие.

Вообще вырисовывается закономерность. Когда курс доллара растет доллары выдают с задержкой до недели. В некоторых банках неделю назад вообще заказ на валюту не хотели брать. Сейчас же в сенсе женщина просто с улицы купила толстую пачку синих (точную сумму я не знаю, но гривны был целый пакет).

О чём это говорит? Работать как раньше уже не получится. В моменты хорошей маржи между курсом банка и ЧР валюты в кассах гарантировано не будет.

Можно договориться с 1-2 кассирами но договориться со всеми задача трудновыполнимая. Желающих купить валюту в эти моменты геометрически растет.

Подправьте где ошибаюсь


Так і є, стрибок чорного ринку був тільки тому, що в банках не було $. А так маржінальность 500 гр з пайки буде за щастя
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 00:18

  Игорь Алексеевич написав:Аккорд славится выдачей 96г. Тогда уйдёте в минус. Банки тоже такие года не очень берут или с комиссией.

ничего подобного, в аккорде заранее в кассе можно спросить за год либо менеджеры сами говорят что только 96 в наличии. Меня так уже в лицо запомнили и давно перестали 96 подсовывать. Куча банков спокойно покупает 96, а где не взяли, и кассирше не понравились бумага, обычно берут в другой кассе, человеческий фактор и выгоревшие уф лампы
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 13:25

стратегия при снижении

кто какую статегию использует при понижении курса? когда идет рост там более-менее понятно - сливаемся и пытаемся откупиться с максимальной дельтой пока банки курсы не переставили.
когда курс падает видимо имеет смысл сливаться сегодня. а откупаться завтра-после завтра-другой вариант, но сильно не затягивать, чтобы не пропустить разворот вверх?
flex123
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 13:44

Re: Клуб 200К - Теребеньки

клуб это безрисковый доход, сейчас продал баксы и через час уже купил их снова, но дешевле
а пропускать день это уже игра, риск, это "другое"
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 13:46

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  flex123 написав:когда курс падает видимо имеет смысл сливаться сегодня. а откупаться завтра-после завтра-другой вариант, но сильно не затягивать, чтобы не пропустить разворот вверх?

Це вже рулетка
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 14:59

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  nekefer написав:клуб это безрисковый доход
200к - ризик , 50к - без замовлення через 2...5 днів це прибуток , купівля в касі на 5 дешевле за обмінку по оптовому курсу - це витрачання часу з можливістю вийти в 0/-5/+5
sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 15:03

  nekefer написав:клуб это безрисковый доход, сейчас продал баксы и через час уже купил их снова, но дешевле
а пропускать день это уже игра, риск, это "другое"

С другой стороны не успеть крутануть всю сумму во время окна возможностей с максимальным зазором - это тоже риск, риск недополучить прибыль. А если эту прибыль всё-таки получать регулярно, то ей можно скомпенсировать убыток, если он возникнет за эти несколько дней разрыва
flex123
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 15:11

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  flex123 написав:то ей можно скомпенсировать убыток, если он возникнет за эти несколько дней разрыва

мені теж здається що краще мати нетипову операцію в 4-5 банках і отримати на місяць прибуток , як побувавши 40 банках одночасно , кількість витраченого часу в рази менше , але звичайно треба мати готівкою трохи більше в грн суми початкової для збудження фінмону
sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 15:18

  sens написав:
  flex123 написав:то ей можно скомпенсировать убыток, если он возникнет за эти несколько дней разрыва

мені теж здається що краще мати нетипову операцію в 4-5 банках і отримати на місяць прибуток , як побувавши 40 банках одночасно , кількість витраченого часу в рази менше , але звичайно треба мати готівкою трохи більше в грн суми початкової для збудження фінмону


Вы о том, что лучше крутануть по 200к в 4-5 банках с разрывом в неделю между точкой слива и точкой покупки, чем купить по 50к в 40 банках день в день?
flex123
 
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