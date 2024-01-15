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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 574575576577>
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 15:26

  a77 написав:вообще , подумал, насколько было б скучно (в т.ч. на форуме здесь) без этих цветовых сортов баксов
на этом даже зарабатывают покупая в обменках 96й и меняя его в банках на синий. Кассир для этого выходит на обед, ей дают пачку 96й, в конце рабочего дня она выносит пачку синих.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 15:42

  vitaliiangel написав:
  a77 написав:вообще , подумал, насколько было б скучно (в т.ч. на форуме здесь) без этих цветовых сортов баксов
на этом даже зарабатывают покупая в обменках 96й и меняя его в банках на синий. Кассир для этого выходит на обед, ей дают пачку 96й, в конце рабочего дня она выносит пачку синих.

Да, но хрен его знает где больше риска - посидеть в гривне пока идёт коррекция и сквиз вниз или доверить пачку пол честное слово. Или кассиры должны быть прям знакомыми/родственниками, да и то.
flex123
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:07

  flex123 написав:
  vitaliiangel написав:
  a77 написав:вообще , подумал, насколько было б скучно (в т.ч. на форуме здесь) без этих цветовых сортов баксов
на этом даже зарабатывают покупая в обменках 96й и меняя его в банках на синий. Кассир для этого выходит на обед, ей дают пачку 96й, в конце рабочего дня она выносит пачку синих.

Да, но хрен его знает где больше риска - посидеть в гривне пока идёт коррекция и сквиз вниз или доверить пачку пол честное слово. Или кассиры должны быть прям знакомыми/родственниками, да и то.



вот интересная цитата
Хотя биржевая игра выглядит делом строгого расчета, в действительности брокеры вынуждены принимать ответственные решения в спешке, и эти решения во многом зависят от их эмоционального настроя, связанного с секрецией тестостерона. Изучив поведение 17 молодых брокеров, кембриджские нейрофизиологи нашли, что больше всего денег эти брокеры делали в такие дни, когда уровень тестостерона у них был особенно высок. Но насколько стабильна такая связь? Чтобы ответить на этот вопрос, ученые замерили пальцевый индекс 44 лондонских брокеров, участников самых «шумных» и «быстрых» торгов, и сравнили их доходы за 20 месяцев, с 2004 по 2007 г. Оказалось, что мужчины, которые в зародышевой фазе развития подверглись самому сильному воздействию тестостерона, заработали в 6 раз больше тех, у кого это воздействие было минимальным. Таким образом, избыток пренатального тестостерона не только предрасполагает взрослых молодых мужчин к принятию риска, но и улучшает их способность принимать быстрые решения.


есть еще другая книга про спекуляции и маржинальную торговлю в сша в начале 20века
В Нью-Йорке эти заведения никогда не были столь либеральными со своими постоянными клиентами, как, по слухам, это было на Западе. Здесь у них было в обычае ограничивать возможную прибыль по некоторым акциям двумя пунктами. Среди таких акций были сахарные, угольной компании из Теннесси и стальные. Если даже их курс поднимался за десять минут на десять пунктов, вы по одной квитанции получали только за два пункта. Они посчитали, что иначе клиентам будет слишком жирно: рисковать одним долларом и выигрывать десять. А временами случалось, что все такие заведения, даже самые крупные, вообще отказывались принимать заказы на какие-то акции. В 1900 году, за день до президентских выборов, когда было предрешено, что победит Маккинли, ни одно заведение в стране не допускало клиентов к покупке акций. Тотализатор принимал ставки на Маккинли три к одному. Купив акции в понедельник, можно было без риска иметь от трех до шести пунктов, а случалось, и больше. Можно было ставить на Брайана, покупать акции и получать гарантированную прибыль. В этот день полулегальные брокерские конторы не принимали деньги у игроков.

Когда я вернулся к Фуллертону, моя задача была очень проста: научиться видеть спекуляцию под другим углом. Но я не знал, что в этой игре много такого, чему я просто не мог научиться в полулегальных брокерских конторах. Там я думал, что выигрываю на рывке, тогда как на деле я обыгрывал только контору. Но при этом я овладел очень ценным умением читать ленту, укрепил и развил память. И то и другое далось мне очень легко. Именно это обеспечило мне первые успехи, а вовсе не мозги и не знания, ведь у меня не было никакой интеллектуальной подготовки, а моя невежественность была просто грандиозной. Сама игра научила меня игре. И при этом она не жалела розог.

Я, конечно, понимал, что подъем не может длиться без конца и что когда-нибудь оборвется эта безумная скупка ЛС, любого старья, и меня обуял медвежий азарт. Но каждый раз, когда я продавал, я терял деньги, и, если бы не действовал с дьявольской быстротой, я бы терял много больше. Я ловил удачу, но играл очень осторожно – делал деньги при покупке и часть их терял на продажах без покрытия.

У меня на руках были единственные акции, и это были акции Северной Тихоокеанской железной дороги. Мне очень пригодилось умение читать ленту. Я был уверен, что большинство акций кем-то куплены и вышли из игры, но курс вел себя так, как если бы намеревался расти и дальше. Сейчас-то все знают, что и обыкновенные и привилегированные акции этой железной дороги были скуплены компанией Куна, Леба и Гарримана. Ну а у меня на руках была тысяча обыкновенных акций Северной Тихоокеанской, и я держал их вопреки советам всех в нашей конторе. Когда они добрались до 110, моя прибыль составляла уже тридцать пунктов, и я взял эти деньги. В результате мой счет у брокеров составил почти пятьдесят тысяч долларов, и у меня впервые оказалось столько денег. Не так-то плохо для парня, который всего несколько месяцев назад остался почти без штанов.

Меня подвело то, что биржевой телеграф так сильно отставал от рынка. Я привык относиться к его ленте как к своей лучшей подружке, поскольку мои ставки всегда ориентировались на то, что она мне рассказывала. Но в этот раз она меня перехитрила. Меня сгубил разрыв между напечатанной ценой и настоящей. В этом была суть и моих предыдущих неудач; я всегда проигрывал по одной и той же причине. Сейчас я настолько отчетливо понимаю, что умения читать ленту еще недостаточно для выигрыша – независимо от того, как брокеры выполняют твои распоряжения, что я могу только изумляться, как я мог не видеть причину своих неудач и способ от них избавиться.

http://loveread.ec/read_book.php?id=66145&p=1


настольная книга карусельщика (не меньше)

обе книги доступны онлайн бесплатно. последняя есть и в аудиоформате
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 17:18

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  a77 написав:вообще , подумал, насколько было б скучно (в т.ч. на форуме здесь) без этих цветовых сортов баксов
Когда у общества нет цветовой дифференциации купюр, то нет цели! А когда нет цели... :)
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 17:21

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Таблица клуба не обновляется уже? Есть где курс дешевле 38.3 на покупку?
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 17:30

  Proofy написав:Таблица клуба не обновляется уже? Есть где курс дешевле 38.3 на покупку?
завтра-послезавтра уже у половины банков будет. ЧР прыгнул вниз на 23коп за день.

29.12 писал такое
  vitaliiangel написав:это паник сэйл . будет откат 40-50 коп, когда паникёры закупятся.
про паник сейл не ошибся, ошибся что откат будет не меньше 1 грн от хаёв 7 января (39,45 дороже в Киеве вроде не брали).
  vitaliiangel написав:курс понизился в пятницу около 16:00. я договорился сдать 10+куе по 39,45 и пока был в дороге, мне позвонили сказали 39,35
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 19:39

  vitaliiangel написав:
  Proofy написав:Таблица клуба не обновляется уже? Есть где курс дешевле 38.3 на покупку?
завтра-послезавтра уже у половины банков будет. ЧР прыгнул вниз на 23коп за день.

29.12 писал такое
  vitaliiangel написав:это паник сэйл . будет откат 40-50 коп, когда паникёры закупятся.
ошибся откат будет не меньше 1 грн от хаёв 7 января (39,45 дороже в Киеве вроде не брали).
  vitaliiangel написав:курс понизился в пятницу около 16:00. я договорился сдать 10+куе по 39,45 и пока был в дороге, мне позвонили сказали 39,35

До кінця тижня 38 і нижче?()
sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 19:44

  sens написав:До кінця тижня 38 і нижче?()
вероятно летим к уровням 20.12. так разогнались

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 19:57

После нормализации подвоза синей налички оптовики просто вернулись к своей старой схеме безлимитной закупки напрямую в банковских кассах на пачку чужих доков.
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 21:19

  vitaliiangel написав:
  sens написав:До кінця тижня 38 і нижче?()
вероятно летим к уровням 20.12. так разогнались

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мули на відпочинку :mrgreen: поки є синька :mrgreen: :mrgreen:
sens
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