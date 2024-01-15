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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 574575576577
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 21:22

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  flysoulfly написав:к своей старой схеме безлимитной закупки напрямую в банковских кассах на пачку чужих доков.
за всією повагою але НБУ від 01 грудня залишив собі право кому надати право на вплив валютного ринку
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 21:41

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  vitaliiangel написав:завтра-послезавтра уже у половины банков будет. ЧР прыгнул вниз на 23коп за день.
23 коп это сильно. Разговаривал с харьковчанами, там 38.65 на 38.80, упали копеек на 15 за день.
Банки нехотя идут вниз. Может это тот случай когда черный сближается с банковским.

С евро некрасиво вышло, пики я упустил, понемногу сливал в течение двух недель. А сегодня смотрю совсем рухнули.
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 21:50

  Proofy написав:
  vitaliiangel написав:завтра-послезавтра уже у половины банков будет. ЧР прыгнул вниз на 23коп за день.
23 коп это сильно. Разговаривал с харьковчанами, там 38.65 на 38.80, упали копеек на 15 за день
я вчера вечером сливал последние доллары по 38,75
сегодня Киев берёт по 38,50-38,52
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