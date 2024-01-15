за всією повагою але НБУ від 01 грудня залишив собі право кому надати право на вплив валютного ринку
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 16 січ, 2024 21:22
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Додано: Вів 16 січ, 2024 21:41
Re: Клуб 200К - Теребеньки
23 коп это сильно. Разговаривал с харьковчанами, там 38.65 на 38.80, упали копеек на 15 за день.
Банки нехотя идут вниз. Может это тот случай когда черный сближается с банковским.
С евро некрасиво вышло, пики я упустил, понемногу сливал в течение двух недель. А сегодня смотрю совсем рухнули.
Додано: Вів 16 січ, 2024 21:50
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