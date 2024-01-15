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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 575576577578>
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 21:22

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  flysoulfly написав:к своей старой схеме безлимитной закупки напрямую в банковских кассах на пачку чужих доков.
за всією повагою але НБУ від 01 грудня залишив собі право кому надати право на вплив валютного ринку
sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 21:41

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  vitaliiangel написав:завтра-послезавтра уже у половины банков будет. ЧР прыгнул вниз на 23коп за день.
23 коп это сильно. Разговаривал с харьковчанами, там 38.65 на 38.80, упали копеек на 15 за день.
Банки нехотя идут вниз. Может это тот случай когда черный сближается с банковским.

С евро некрасиво вышло, пики я упустил, понемногу сливал в течение двух недель. А сегодня смотрю совсем рухнули.
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 21:50

  Proofy написав:
  vitaliiangel написав:завтра-послезавтра уже у половины банков будет. ЧР прыгнул вниз на 23коп за день.
23 коп это сильно. Разговаривал с харьковчанами, там 38.65 на 38.80, упали копеек на 15 за день
я вчера вечером сливал последние доллары по 38,75
сегодня Киев берёт по 38,50-38,52
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 22:39

  vitaliiangel написав:
  Proofy написав:
  vitaliiangel написав:завтра-послезавтра уже у половины банков будет. ЧР прыгнул вниз на 23коп за день.
23 коп это сильно. Разговаривал с харьковчанами, там 38.65 на 38.80, упали копеек на 15 за день
я вчера вечером сливал последние доллары по 38,75
сегодня Киев берёт по 38,50-38,52
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купити онлайн по 38,20 вже не залишилося банків по соціальному 50к?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 22:53

Грн. дело на 3 мес. полёт идёт нормально. Как был тогда курс 38,30-38,5, так и сейчас и тот же, только процентики 18-19% и без головняка по цветам и годам.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:00

  sens написав:купити онлайн по 38,20 вже не залишилося банків по соціальному 50к?
я с 2.01 сделал 14 банков . Половина из которых принесла 1000+ остальные 600-800 кроме последних слитых почти в ноль по 38,75 Пропустил клир.дом и банк Львов. В Окси, Альт, Европром решил не ходить.
  Игорь Алексеевич написав:Грн. дело на 3 мес. полёт идёт нормально. Как был тогда курс 38,30-38,5, так и сейчас и тот же, только процентики 18-19% и без головняка по цветам и годам.))
19% уже никто не даёт после снижения учётной ставки.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:07

  Игорь Алексеевич написав:Грн. дело на 3 мес. полёт идёт нормально. Как был тогда курс 38,30-38,5, так и сейчас и тот же, только процентики 18-19% и без головняка по цветам и годам.))

Сьогодні немає таких відсотків,тематика курсу і дії НБУ ось що важливо. Трохи оффтопу - писали про фонд Порошенко і його купівля облігацій . Сам Петро показав що кошти фонду не підлягають моніторингу і не обкладаються податком,тому вклав у безкомісійні військові облігації. Тим самим має реальний відсоток по гривні без додаткових витрат на ПФО
sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:09

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:Грн. дело на 3 мес. полёт идёт нормально. Как был тогда курс 38,30-38,5, так и сейчас и тот же, только процентики 18-19% и без головняка по цветам и годам.))

Сьогодні немає таких відсотків,тематика курсу і дії НБУ ось що важливо. Трохи оффтопу - писали про фонд Порошенко і його купівля облігацій . Сам Петро показав що кошти фонду не підлягають моніторингу і не обкладаються податком,тому вклав у безкомісійні військові облігації. Тим самим має реальний відсоток по гривні без додаткових витрат на ПФО

перенесите это на военную ветку, я бы сам перенёс но и так целый день злю тамошний бомонд.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:10

  vitaliiangel написав:
  sens написав:купити онлайн по 38,20 вже не залишилося банків по соціальному 50к?
я с 2.01 сделал 14 банков . Половина из которых принесла 1000+ остальные 600-800 кроме последних слитых почти в ноль по 38,75 Пропустил клир.дом и банк Львов. В Окси, Альт, Европром решил не ходить.
  Игорь Алексеевич написав:Грн. дело на 3 мес. полёт идёт нормально. Как был тогда курс 38,30-38,5, так и сейчас и тот же, только процентики 18-19% и без головняка по цветам и годам.))
19% уже никто не даёт после снижения учётной ставки.

У мене всього 2 але прибуток вийшов іншим відносно вашого варіанту. Очікую на євро по 41,50 .
sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:12

  sens написав:У мене всього 2 але прибуток вийшов іншим відносно вашого варіанту. Очікую на євро по 41,50 .
с евро я с ноября не играю как пошел его резкий рост, сразу всё слил. Месяц не закончился, в аккорде мне по знакомству выдадут синие, когда будет нормальный курс. И любимый креди агриколь не сделан.
vitaliiangel
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