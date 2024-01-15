RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 575576577578
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:18

  vitaliiangel написав:
  sens написав:У мене всього 2 але прибуток вийшов іншим відносно вашого варіанту. Очікую на євро по 41,50 .
с евро я с ноября не играю как пошел его резкий рост, сразу всё слил. Месяц не закончился, в аккорде мне по знакомству выдадут синие, когда будет нормальный курс. И любимый креди агриколь не сделан.
добре що не всі банки в цьому місяці відіграли. Буде де зробити обмін. По євро цікава річ ,випадково вийшов прибуток - депозит у євро закінчилися і продано було по 43+. Чекаю на 42 і нижче і знову поверну до банків,або частково в облігації, нажаль коротко строкових немає
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15422
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 850 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:19

  sens написав:якщо очікувати на спекуляції з готівкою треба очікувати коли знову буде зменшено обіг готівкової валюти
факторов для бурного роста миллион. 90% панически психологические но и экономические конечно есть.
  sens написав:,випадково вийшов прибуток - депозит у євро закінчилися і продано було по 43+.
у меня друг слил 10к евро по 40,80 перед самым самым ростом. Вроде в конце ноября. Потом кусал локти. -30 тыс на ровном месте. До этого несколько лет мариновал их на депозите под 0,5%
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21717
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2358 раз.
Подякували: 3329 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:26

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  vitaliiangel написав:19% уже никто не даёт после снижения учётной ставки.
Так я в декабре сливался по 38,40. Тогда были 18,5- 19%
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7590
З нами з: 13.09.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 793 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:32

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:19% уже никто не даёт после снижения учётной ставки.
Так я в декабре сливался по 38,40. Тогда были 18,5- 19%

вспомнила бабка как девкой была :(
надо покупать внизу сидеть в синем кэше и ждать пик.
депозиты не вариант. Следующий пик может быть за 40. и принесет 25тыс резанной бумаги с 10куе при этом кэш будет рядом в пакете, а депозит за 3 месяца принесет в потолке 13тыс с риском встрянуть в девал. Курс до 39,6 взлетает за 2-3 дня, а это плохой признак. Деньги у людей есть. Стоит крупным игрокам попридержать недельку валюту и +1/2грн как с куста
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21717
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2358 раз.
Подякували: 3329 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 575576577578
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flex123, octopus і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 998, 999, 1000
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
9995 2129532
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 січ, 2024 09:47
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.