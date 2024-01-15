|
|
|
Клуб 200К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 16 січ, 2024 23:18
vitaliiangel написав: sens написав:
У мене всього 2 але прибуток вийшов іншим відносно вашого варіанту. Очікую на євро по 41,50 .
с евро я с ноября не играю как пошел его резкий рост, сразу всё слил. Месяц не закончился, в аккорде мне по знакомству выдадут синие, когда будет нормальный курс. И любимый креди агриколь не сделан.
добре що не всі банки в цьому місяці відіграли. Буде де зробити обмін. По євро цікава річ ,випадково вийшов прибуток - депозит у євро закінчилися і продано було по 43+. Чекаю на 42 і нижче і знову поверну до банків,або частково в облігації, нажаль коротко строкових немає
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15422
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 850 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 16 січ, 2024 23:19
sens написав:
якщо очікувати на спекуляції з готівкою треба очікувати коли знову буде зменшено обіг готівкової валюти
факторов для бурного роста миллион. 90% панически психологические но и экономические конечно есть.
sens написав:
,випадково вийшов прибуток - депозит у євро закінчилися і продано було по 43+.
у меня друг слил 10к евро по 40,80 перед самым самым ростом. Вроде в конце ноября. Потом кусал локти. -30 тыс на ровном месте. До этого несколько лет мариновал их на депозите под 0,5%
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21717
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2358 раз.
- Подякували: 3329 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 16 січ, 2024 23:26
vitaliiangel написав:
19% уже никто не даёт после снижения учётной ставки.
Так я в декабре сливался по 38,40. Тогда были 18,5- 19%
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7590
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 793 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 16 січ, 2024 23:32
Игорь Алексеевич написав: vitaliiangel написав:
19% уже никто не даёт после снижения учётной ставки.
Так я в декабре сливался по 38,40. Тогда были 18,5- 19%
вспомнила бабка как девкой была
надо покупать внизу сидеть в синем кэше и ждать пик.
депозиты не вариант. Следующий пик может быть за 40. и принесет 25тыс резанной бумаги с 10куе при этом кэш будет рядом в пакете, а депозит за 3 месяца принесет в потолке 13тыс с риском встрянуть в девал. Курс до 39,6 взлетает за 2-3 дня, а это плохой признак. Деньги у людей есть. Стоит крупным игрокам попридержать недельку валюту и +1/2грн как с куста
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21717
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2358 раз.
- Подякували: 3329 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flex123
, octopus
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|9995
|2129532
|
Пон 15 січ, 2024 09:47
sens
|