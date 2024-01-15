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sens написав:У мене всього 2 але прибуток вийшов іншим відносно вашого варіанту. Очікую на євро по 41,50 .
с евро я с ноября не играю как пошел его резкий рост, сразу всё слил. Месяц не закончился, в аккорде мне по знакомству выдадут синие, когда будет нормальный курс. И любимый креди агриколь не сделан.
добре що не всі банки в цьому місяці відіграли. Буде де зробити обмін. По євро цікава річ ,випадково вийшов прибуток - депозит у євро закінчилися і продано було по 43+. Чекаю на 42 і нижче і знову поверну до банків,або частково в облігації, нажаль коротко строкових немає
vitaliiangel написав:19% уже никто не даёт после снижения учётной ставки.
Так я в декабре сливался по 38,40. Тогда были 18,5- 19%
вспомнила бабка как девкой была надо покупать внизу сидеть в синем кэше и ждать пик. депозиты не вариант. Следующий пик может быть за 40. и принесет 25тыс резанной бумаги с 10куе при этом кэш будет рядом в пакете, а депозит за 3 месяца принесет в потолке 13тыс с риском встрянуть в девал. Курс до 39,6 взлетает за 2-3 дня, а это плохой признак. Деньги у людей есть. Стоит крупным игрокам попридержать недельку валюту и +1/2грн к теущим значениям как с куста
«Клиенты же созданы, чтобы остаться без гроша. И все равно, что, где и как они покупают или продают. Когда они потеряют все деньги, я потеряю всех клиентов. Что ж, значит, остается побыстрее снять с них побольше денег и искать новых клиентов!»
«. Если курс ведет себя не так, как должен бы, лучше эти акции не трогать. Ведь если ты не можешь знать, в чем там дело, то и не угадаешь, в каком направлении курс будет изменяться. Нет диагноза – нет и прогноза. Нет прогноза – нет и прибыли.»