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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 575576577578
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:18

  vitaliiangel написав:
  sens написав:У мене всього 2 але прибуток вийшов іншим відносно вашого варіанту. Очікую на євро по 41,50 .
с евро я с ноября не играю как пошел его резкий рост, сразу всё слил. Месяц не закончился, в аккорде мне по знакомству выдадут синие, когда будет нормальный курс. И любимый креди агриколь не сделан.
добре що не всі банки в цьому місяці відіграли. Буде де зробити обмін. По євро цікава річ ,випадково вийшов прибуток - депозит у євро закінчилися і продано було по 43+. Чекаю на 42 і нижче і знову поверну до банків,або частково в облігації, нажаль коротко строкових немає
sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:19

  sens написав:якщо очікувати на спекуляції з готівкою треба очікувати коли знову буде зменшено обіг готівкової валюти
факторов для бурного роста миллион. 90% панически психологические но и экономические конечно есть.
  sens написав:,випадково вийшов прибуток - депозит у євро закінчилися і продано було по 43+.
у меня друг слил 10к евро по 40,80 перед самым самым ростом. Вроде в конце ноября. Потом кусал локти. -30 тыс на ровном месте. До этого несколько лет мариновал их на депозите под 0,5%
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:26

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  vitaliiangel написав:19% уже никто не даёт после снижения учётной ставки.
Так я в декабре сливался по 38,40. Тогда были 18,5- 19%
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:32

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:19% уже никто не даёт после снижения учётной ставки.
Так я в декабре сливался по 38,40. Тогда были 18,5- 19%

вспомнила бабка как девкой была :(
надо покупать внизу сидеть в синем кэше и ждать пик.
депозиты не вариант. Следующий пик может быть за 40. и принесет 25тыс резанной бумаги с 10куе при этом кэш будет рядом в пакете, а депозит за 3 месяца принесет в потолке 13тыс с риском встрянуть в девал. Курс до 39,6 взлетает за 2-3 дня, а это плохой признак. Деньги у людей есть. Стоит крупным игрокам попридержать недельку валюту и +1/2грн к теущим значениям как с куста
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:55

Re: Клуб 200К - Теребеньки

в аккорде предупредили не делать обороты свыше 400к в месяц, свыше месячного оборота с анкеты клиента*12 месяцев уже принудительно актуализация данных
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:59

«Клиенты же созданы, чтобы остаться без гроша. И все равно, что, где и как они покупают или продают. Когда они потеряют все деньги, я потеряю всех клиентов. Что ж, значит, остается побыстрее снять с них побольше денег и искать новых клиентов!»

«. Если курс ведет себя не так, как должен бы, лучше эти акции не трогать. Ведь если ты не можешь знать, в чем там дело, то и не угадаешь, в каком направлении курс будет изменяться. Нет диагноза – нет и прогноза. Нет прогноза – нет и прибыли.»

http://loveread.ec/read_book.php?id=66145&p=13
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 00:53

  asti написав:
  Игорь Алексеевич написав:Смотрю, что уже ничего нет интересного для заработка. Обменник - банк макс 10-15 коп. 5 баксов по кругу на пирожок с кофем и то на базаре у бабушек с рук. :cry:
Через пару дней банки расчехлятся и снизят курсА обмена и продажи, тогда, надеюсь, копеек 40-50 можно будет поиметь на долларе.

Якщо на міжбанку 37,95, а в банках онлайн 38,30 - 38,50, якого зниження курсів ви очікуєте?..
Щоб "оволодіти" 40-50 копійками банки мають продавати за міжбанком.
sergey_sryvkin
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