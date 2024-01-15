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sens написав:У мене всього 2 але прибуток вийшов іншим відносно вашого варіанту. Очікую на євро по 41,50 .
с евро я с ноября не играю как пошел его резкий рост, сразу всё слил. Месяц не закончился, в аккорде мне по знакомству выдадут синие, когда будет нормальный курс. И любимый креди агриколь не сделан.
добре що не всі банки в цьому місяці відіграли. Буде де зробити обмін. По євро цікава річ ,випадково вийшов прибуток - депозит у євро закінчилися і продано було по 43+. Чекаю на 42 і нижче і знову поверну до банків,або частково в облігації, нажаль коротко строкових немає
vitaliiangel написав:19% уже никто не даёт после снижения учётной ставки.
Так я в декабре сливался по 38,40. Тогда были 18,5- 19%
вспомнила бабка как девкой была надо покупать внизу сидеть в синем кэше и ждать пик. депозиты не вариант. Следующий пик может быть за 40. и принесет 25тыс резанной бумаги с 10куе при этом кэш будет рядом в пакете, а депозит за 3 месяца принесет в потолке 13тыс с риском встрянуть в девал. Курс до 39,6 взлетает за 2-3 дня, а это плохой признак. Деньги у людей есть. Стоит крупным игрокам попридержать недельку валюту и +1/2грн к теущим значениям как с куста
«Клиенты же созданы, чтобы остаться без гроша. И все равно, что, где и как они покупают или продают. Когда они потеряют все деньги, я потеряю всех клиентов. Что ж, значит, остается побыстрее снять с них побольше денег и искать новых клиентов!»
«. Если курс ведет себя не так, как должен бы, лучше эти акции не трогать. Ведь если ты не можешь знать, в чем там дело, то и не угадаешь, в каком направлении курс будет изменяться. Нет диагноза – нет и прогноза. Нет прогноза – нет и прибыли.»
Игорь Алексеевич написав:Грн. дело на 3 мес. полёт идёт нормально. Как был тогда курс 38,30-38,5, так и сейчас и тот же, только процентики 18-19% и без головняка по цветам и годам.))
Праздник жизни прошел мимо вас, 2мя удачными днями окупили бы все свое депо, прокрутив карусель. Еще не известно какой курс будет по окончанию депо. Самому вот 31го не надо было виски пить, а отнести все в обменку.
asti написав:можно будет опять гривны полторы на баксе поиметь
при серьёзных проблемах финансирования можно и десятку поиметь, только валюту в банках вы уже не снимите, даже 96й с печатями. Это будет "виртуальная прибыль". Банк кстати выиграет, в ожидании налички ваши средства полежат месяц-два бесплатно.
asti написав:можно будет опять гривны полторы на баксе поиметь
при серьёзных проблемах финансирования можно и десятку поиметь, только валюту в банках вы уже не снимите, даже 96й с печатями. Это будет "виртуальная прибыль". Банк кстати выиграет, в ожидании налички ваши средства полежат месяц-два бесплатно.
В акцент,ПУМБ,клірингдом ,комінбанк взагалі вирішили що комісія 500 грн або депозит на 1 місяць. Може краще просто в спортбанк чи ізібанк гривню на 1 місяць?