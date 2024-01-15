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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 17 січ, 2024 10:26
vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав: vitaliiangel написав:
19% уже никто не даёт после снижения учётной ставки.
Так я в декабре сливался по 38,40. Тогда были 18,5- 19%
вспомнила бабка как девкой была
надо покупать внизу сидеть в синем кэше и ждать пик.
депозиты не вариант. Следующий пик может быть за 40. и принесет 25тыс резанной бумаги с 10куе при этом кэш будет рядом в пакете, а депозит за 3 месяца принесет в потолке 13тыс с риском встрянуть в девал. Курс до 39,6 взлетает за 2-3 дня, а это плохой признак. Деньги у людей есть. Стоит крупным игрокам попридержать недельку валюту и +1/2грн к теущим значениям как с куста
Когда следующий пик?
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Додано: Сер 17 січ, 2024 11:13
Proofy написав: Игорь Алексеевич написав:
Грн. дело на 3 мес. полёт идёт нормально. Как был тогда курс 38,30-38,5, так и сейчас и тот же, только процентики 18-19% и без головняка по цветам и годам.))
Праздник жизни прошел мимо вас, 2мя удачными днями окупили бы все свое депо, прокрутив карусель. Еще не известно какой курс будет по окончанию депо.
Самому вот 31го не надо было виски пить, а отнести все в обменку.
Если заострять всё внимание на деньгах, даже в празднике и не дать мозгам отдыхать, то потом не помогут и таблетки Гидазепам.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Сер 17 січ, 2024 11:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 17 січ, 2024 11:18
vitaliiangel написав:
Курс до 39,6 взлетает за 2-3 дня, а это плохой признак. Деньги у людей есть.
Этот курс стоило и ожидать. Постоянно в январе и до середины февраля есть скачки, а далее всё успокаивается и возращается в русло стабильного понижения. Думаю до весны курс больше 38,20-38,50 не будет. Летом опять уйдём к 37,5 - 37,80, возможно и ниже. Помощь 100 пудов будет, а иначе тогда никому никакая из нас валюта не нужна будет.
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Додано: Сер 17 січ, 2024 11:35
Игорь Алексеевич написав:
Помощь 100 пудов будет, а иначе тогда никому никакая из нас валюта не нужна будет.
помощь будет, но в каком объёме? остальное начнут печатать. У людей навалом гривны. всё что раньше инвестировалось в недвижимость, сейчас идёт в обенку.
Investor_K написав:
Когда следующий пик?
когда будет я вам сразу же напишу
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Додано: Сер 17 січ, 2024 11:42
sens написав:
В акцент,ПУМБ,клірингдом ,комінбанк взагалі вирішили що комісія 500 грн або депозит на 1 місяць. Може краще просто в спортбанк чи ізібанк гривню на 1 місяць?
клир дом, глобус и комин депозит интересен если курс на дне . Я на клирдоме заработал больше всего купив по 36,69 и через 40 дней слив по 39,35. У глобуса депозит 3 мес с пополнением, 3 раза по 1300 потом снятие без комиса. Но это интересно на дне. Купить 3 раза по 38 потом слиться по 37,50 не торт.
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Додано: Сер 17 січ, 2024 11:50
Интересная карусель получается)) Кредит Акр. В кассе их банка продают евро по 42, а в таблице если через карусель покупаем по 42,20
Сейчас без напряга можно дешевле купить евро в обменниках, чем через карусель в банках.
Да и дол. смотрю в таблице он у многих в банках стоит через карусель дороже, чем напрямую в обменниках.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 17 січ, 2024 11:58
vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав:
Помощь 100 пудов будет, а иначе тогда никому никакая из нас валюта не нужна будет.
помощь будет, но в каком объёме? остальное начнут печатать. У людей навалом гривны. всё что раньше инвестировалось в недвижимость, сейчас идёт в обенку.
Investor_K написав:
Когда следующий пик?
когда будет я вам сразу же напишу
Не забудьте плз написать А то я на работе да еще Троещина - здесь мало банков.
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Додано: Сер 17 січ, 2024 12:05
Investor_K написав:
Не забудьте плз написать А то я на работе да еще Троещина - здесь мало банков.
переезжайте со своей работой на тимошенко 21 где 11 банков в одном доме, 12й аккорд в соседнем и ощад через дорогу. Охранники везде нужны.
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Додано: Сер 17 січ, 2024 12:24
vitaliiangel написав: Investor_K написав:
Не забудьте плз написать А то я на работе да еще Троещина - здесь мало банков.
переезжайте со своей работой на тимошенко 21 где 11 банков в одном доме, 12й аккорд в соседнем и ощад через дорогу. Охранники везде нужны.
доречі про банки і охорону - в якому на Мінській ви бачили робітника охоронця саме у відділенні?
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Додано: Сер 17 січ, 2024 12:25
Игорь Алексеевич написав:
Помощь 100 пудов будет, а иначе тогда никому никакая из нас валюта не нужна будет.
Без помощи еще продержимся какое то время, ЗВР большой, не стоит так уповать на помощь
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