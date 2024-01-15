vitaliiangel написав:

Игорь Алексеевич написав: vitaliiangel написав: 19% уже никто не даёт после снижения учётной ставки. 19% уже никто не даёт после снижения учётной ставки. Так я в декабре сливался по 38,40. Тогда были 18,5- 19% Так я в декабре сливался по 38,40. Тогда были 18,5- 19%

вспомнила бабка как девкой быланадо покупать внизу сидеть в синем кэше и ждать пик.депозиты не вариант. Следующий пик может быть за 40. и принесет 25тыс резанной бумаги с 10куе при этом кэш будет рядом в пакете, а депозит за 3 месяца принесет в потолке 13тыс с риском встрянуть в девал. Курс до 39,6 взлетает за 2-3 дня, а это плохой признак. Деньги у людей есть. Стоит крупным игрокам попридержать недельку валюту и +1/2грн к теущим значениям как с куста