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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 17 січ, 2024 12:28
Укрэк нехотя понизил курс, больше никто не чешется. Не знаю, что с гривной делать, на стовпчики понести что ли.
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Proofy
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Додано: Сер 17 січ, 2024 12:34
Proofy написав:
Укрэк нехотя понизил курс, больше никто не чешется. Не знаю, что с гривной делать, на стовпчики понести что ли.
А нвразі є цікаві стоапчики?
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Investor_K
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Додано: Сер 17 січ, 2024 12:36
Proofy написав: Игорь Алексеевич написав:
Помощь 100 пудов будет, а иначе тогда никому никакая из нас валюта не нужна будет.
Без помощи еще продержимся какое то время, ЗВР большой, не стоит так уповать на помощь
Какое-то время продержимся. Но оно не бесконечно.
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Додано: Сер 17 січ, 2024 12:41
Investor_K написав: Proofy написав:
Укрэк нехотя понизил курс, больше никто не чешется. Не знаю, что с гривной делать, на стовпчики понести что ли.
А нвразі є цікаві стоапчики?
Мне не попадались, ставки ушли вниз
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Proofy
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Додано: Сер 17 січ, 2024 12:43
Proofy написав: Investor_K написав: Proofy написав:
Укрэк нехотя понизил курс, больше никто не чешется. Не знаю, что с гривной делать, на стовпчики понести что ли.
А нвразі є цікаві стоапчики?
Мне не попадались, ставки ушли вниз
Отож. Багато не заробиш.
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Investor_K
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Додано: Сер 17 січ, 2024 12:44
sens написав: vitaliiangel написав: Investor_K написав:
Не забудьте плз написать А то я на работе да еще Троещина - здесь мало банков.
переезжайте со своей работой на тимошенко 21 где 11 банков в одном доме, 12й аккорд в соседнем и ощад через дорогу. Охранники везде нужны.
доречі про банки і охорону - в якому на Мінській ви бачили робітника охоронця саме у відділенні?
вообще нигде, на Хрещатике тоже не видел, в райфах охраны нет. Мы самая безопасная страна мира. Преступники попрятались от военкоматов.
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Додано: Сер 17 січ, 2024 12:46
sens
В акцент,ПУМБ,клірингдом ,комінбанк взагалі вирішили що комісія 500 грн або депозит на 1 місяць. Може краще просто в спортбанк чи ізібанк гривню на 1 місяць?
+, лежать в рюкзачку
В Кліринговому домі на 3 місяці 18% з виплатою % в кінці сроку, та 17,5% якщо щомісячно.
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Додано: Сер 17 січ, 2024 12:55
Proofy Міністерство фінансів 16 січня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 8,5 млрд грн в еквіваленті, що у два рази менше, ніж минулого тижня — 16,77 млрд грн.
Судячи по всьому з гривнею проблем немає, так що курс однозначно буде просідати!
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Долар по 4 грн
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Додано: Сер 17 січ, 2024 13:00
Долар по 4 грн написав:
Судячи по всьому з гривнею проблем немає, так що курс однозначно буде просідати!
то что курс за 3 дня взлетает на 2 грн вам ни о чем не говорит?
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vitaliiangel
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Додано: Сер 17 січ, 2024 13:05
vitaliiangel написав: Долар по 4 грн написав:
Судячи по всьому з гривнею проблем немає, так що курс однозначно буде просідати!
то что курс за 3 дня взлетает на 2 грн вам ни о чем не говорит?
Це вікно можливостей
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Investor_K
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