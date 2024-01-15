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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 578579580581>
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 12:28

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Укрэк нехотя понизил курс, больше никто не чешется. Не знаю, что с гривной делать, на стовпчики понести что ли.
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 12:34

  Proofy написав:Укрэк нехотя понизил курс, больше никто не чешется. Не знаю, что с гривной делать, на стовпчики понести что ли.

А нвразі є цікаві стоапчики?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 12:36

  Proofy написав:
  Игорь Алексеевич написав:Помощь 100 пудов будет, а иначе тогда никому никакая из нас валюта не нужна будет.
Без помощи еще продержимся какое то время, ЗВР большой, не стоит так уповать на помощь

Какое-то время продержимся. Но оно не бесконечно.
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 12:41

  Investor_K написав:
  Proofy написав:Укрэк нехотя понизил курс, больше никто не чешется. Не знаю, что с гривной делать, на стовпчики понести что ли.

А нвразі є цікаві стоапчики?
Мне не попадались, ставки ушли вниз
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 12:43

  Proofy написав:
  Investor_K написав:
  Proofy написав:Укрэк нехотя понизил курс, больше никто не чешется. Не знаю, что с гривной делать, на стовпчики понести что ли.

А нвразі є цікаві стоапчики?
Мне не попадались, ставки ушли вниз

Отож. Багато не заробиш.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 12:44

  sens написав:
  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:Не забудьте плз написать А то я на работе да еще Троещина - здесь мало банков.
переезжайте со своей работой на тимошенко 21 где 11 банков в одном доме, 12й аккорд в соседнем и ощад через дорогу. Охранники везде нужны.
доречі про банки і охорону - в якому на Мінській ви бачили робітника охоронця саме у відділенні?

вообще нигде, на Хрещатике тоже не видел, в райфах охраны нет. Мы самая безопасная страна мира. Преступники попрятались от военкоматов.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 12:46

sens В акцент,ПУМБ,клірингдом ,комінбанк взагалі вирішили що комісія 500 грн або депозит на 1 місяць. Може краще просто в спортбанк чи ізібанк гривню на 1 місяць?

+, лежать в рюкзачку 8)
В Кліринговому домі на 3 місяці 18% з виплатою % в кінці сроку, та 17,5% якщо щомісячно.
Долар по 4 грн
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 12:55

Proofy Міністерство фінансів 16 січня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 8,5 млрд грн в еквіваленті, що у два рази менше, ніж минулого тижня — 16,77 млрд грн.

Судячи по всьому з гривнею проблем немає, так що курс однозначно буде просідати!
Долар по 4 грн
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 13:00

  Долар по 4 грн написав:Судячи по всьому з гривнею проблем немає, так що курс однозначно буде просідати!
то что курс за 3 дня взлетает на 2 грн вам ни о чем не говорит?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 13:05

  vitaliiangel написав:
  Долар по 4 грн написав:Судячи по всьому з гривнею проблем немає, так що курс однозначно буде просідати!
то что курс за 3 дня взлетает на 2 грн вам ни о чем не говорит?

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Investor_K
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