нет, это пропасть над которой мы ходим по тонкому льду.
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Додано: Сер 17 січ, 2024 13:06
Додано: Сер 17 січ, 2024 13:08
vitaliiangel Ви про період з 26 грудня 2023 року по 11 січня 2024 року?
Додано: Сер 17 січ, 2024 13:09
а как сейчас там сделать оборот свыше 400к в месяц при их выдачах всякими 1996ми и уже привычно перепуганном дьорганном курсообразовании ?
(и 3-мес.депозит сейчас для гипероптимистов с такими пышно-мутными курсовыми трендами и чьоткими тенденциями закручивания гаек и затягивания удавок)
*12 месяцев с какого момента считают?
(Р.$. ... видимо дипломатические "достижения" Маркаровой явно не оправдывают "высокие надежды Руководства" )
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 17 січ, 2024 13:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 17 січ, 2024 13:12
Додано: Сер 17 січ, 2024 13:15
vitaliiangel Ну, кому як, моя знайома купила долар по 38,43, так радувалась! Поки що не знаю її реакцїю на курс купівлі он лайн на цей час!
Додано: Сер 17 січ, 2024 13:18
Пусть сливает, на сейчас Киев как раз даёт 38,40. С какой целью купила? Если шоб лежал разницы между 37,40 и 39,40 особой нет (когда-то курс будет 40-50-60 и разница в 2 грн покажется смехотворной). Шоб перепродать, 50 коп делают сделку из прибыльной убыточную. А разница 2 грн откусывает от котлеты жирный кусок.
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