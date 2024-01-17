RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 578579580581
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 13:06

  Investor_K написав:
  vitaliiangel написав:
  Долар по 4 грн написав:Судячи по всьому з гривнею проблем немає, так що курс однозначно буде просідати!
то что курс за 3 дня взлетает на 2 грн вам ни о чем не говорит?

Це вікно можливостей
нет, это пропасть над которой мы ходим по тонкому льду.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21735
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2359 раз.
Подякували: 3329 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 13:08

vitaliiangel Ви про період з 26 грудня 2023 року по 11 січня 2024 року?
Долар по 4 грн
Аватар користувача
 
Повідомлень: 192
З нами з: 10.01.23
Подякував: 95 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 13:09

  Krokodil написав:в аккорде предупредили не делать обороты свыше 400к в месяц, свыше месячного оборота с анкеты клиента*12 месяцев уже принудительно актуализация данных

а как сейчас там сделать оборот свыше 400к в месяц при их выдачах всякими 1996ми и уже привычно перепуганном дьорганном курсообразовании ?
(и 3-мес.депозит сейчас для гипероптимистов с такими пышно-мутными курсовыми трендами и чьоткими тенденциями закручивания гаек и затягивания удавок)

*12 месяцев с какого момента считают?


(Р.$. :( ... видимо дипломатические "достижения" Маркаровой явно не оправдывают "высокие надежды Руководства" )
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 17 січ, 2024 13:13, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4076
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 13:12

  Долар по 4 грн написав:vitaliiangel Ви про період з 26 грудня 2023 року по 11 січня 2024 року?

да в конце декабря курс взлетал по 10 коп в час. мне как раз надо было сливать декабрьскую валюту, в какой-то день ловил пик в режиме онлайн.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21735
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2359 раз.
Подякували: 3329 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 13:15

vitaliiangel Ну, кому як, моя знайома купила долар по 38,43, так радувалась! :mrgreen: Поки що не знаю її реакцїю на курс купівлі он лайн на цей час! :D :shock:
Долар по 4 грн
Аватар користувача
 
Повідомлень: 192
З нами з: 10.01.23
Подякував: 95 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 13:18

  Долар по 4 грн написав:vitaliiangel Ну, кому як, моя знайома купила долар по 38,43, так радувалась! :mrgreen: Поки що не знаю її реакцїю на курс купівлі он лайн на цей час! :D :shock:

Пусть сливает, на сейчас Киев как раз даёт 38,40. С какой целью купила? Если шоб лежал разницы между 37,40 и 39,40 особой нет (когда-то курс будет 40-50-60 и разница в 2 грн покажется смехотворной). Шоб перепродать, 50 коп делают сделку из прибыльной убыточную. А разница 2 грн откусывает от котлеты жирный кусок.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21735
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2359 раз.
Подякували: 3329 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 16:49

vitaliiangel Так, вже пояснив їй як вийти із її зальоту в маленький плюс! 8)
Долар по 4 грн
Аватар користувача
 
Повідомлень: 192
З нами з: 10.01.23
Подякував: 95 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 17:08

  Krokodil написав:в аккорде предупредили не делать обороты свыше 400к в месяц, свыше месячного оборота с анкеты клиента*12 месяцев уже принудительно актуализация данных

Сьогодні Акорд прислав, пройшов в чаті оновлення анкетних данних, швидко і по уму, крім щомісячного доходу, спитали про суму можливих надходжень, попросив збільшити. Система автоматом збільшує суму щомісячного доходу в 12 разів. Не те що в Сенсі, тільки щомісячний дохід запитали і усе(
mogicanin1986
 
Повідомлень: 244
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 578579580581
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ВЕСЕЛЬЧАК У і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 998, 999, 1000
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
9996 2130400
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 січ, 2024 15:48
[cwlkr]

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.