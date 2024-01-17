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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 579580581582>
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 13:06

  Investor_K написав:
  vitaliiangel написав:
  Долар по 4 грн написав:Судячи по всьому з гривнею проблем немає, так що курс однозначно буде просідати!
то что курс за 3 дня взлетает на 2 грн вам ни о чем не говорит?

Це вікно можливостей
нет, это пропасть над которой мы ходим по тонкому льду.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 13:08

vitaliiangel Ви про період з 26 грудня 2023 року по 11 січня 2024 року?
Долар по 4 грн
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 13:09

  Krokodil написав:в аккорде предупредили не делать обороты свыше 400к в месяц, свыше месячного оборота с анкеты клиента*12 месяцев уже принудительно актуализация данных

а как сейчас там сделать оборот свыше 400к в месяц при их выдачах всякими 1996ми и уже привычно перепуганном дьорганном курсообразовании ?
(и 3-мес.депозит сейчас для гипероптимистов с такими пышно-мутными курсовыми трендами и чьоткими тенденциями закручивания гаек и затягивания удавок)

*12 месяцев с какого момента считают?


(Р.$. :( ... видимо дипломатические "достижения" Маркаровой явно не оправдывают "высокие надежды Руководства" )
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 17 січ, 2024 13:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 13:12

  Долар по 4 грн написав:vitaliiangel Ви про період з 26 грудня 2023 року по 11 січня 2024 року?

да в конце декабря курс взлетал по 10 коп в час. мне как раз надо было сливать декабрьскую валюту, в какой-то день ловил пик в режиме онлайн.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 13:15

vitaliiangel Ну, кому як, моя знайома купила долар по 38,43, так радувалась! :mrgreen: Поки що не знаю її реакцїю на курс купівлі он лайн на цей час! :D :shock:
Долар по 4 грн
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 13:18

  Долар по 4 грн написав:vitaliiangel Ну, кому як, моя знайома купила долар по 38,43, так радувалась! :mrgreen: Поки що не знаю її реакцїю на курс купівлі он лайн на цей час! :D :shock:

Пусть сливает, на сейчас Киев как раз даёт 38,40. С какой целью купила? Если шоб лежал разницы между 37,40 и 39,40 особой нет (когда-то курс будет 40-50-60 и разница в 2 грн покажется смехотворной). Шоб перепродать, 50 коп делают сделку из прибыльной убыточную. А разница 2 грн откусывает от котлеты жирный кусок.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 16:49

vitaliiangel Так, вже пояснив їй як вийти із її зальоту в маленький плюс! 8)
Долар по 4 грн
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 17:08

  Krokodil написав:в аккорде предупредили не делать обороты свыше 400к в месяц, свыше месячного оборота с анкеты клиента*12 месяцев уже принудительно актуализация данных

Сьогодні Акорд прислав, пройшов в чаті оновлення анкетних данних, швидко і по уму, крім щомісячного доходу, спитали про суму можливих надходжень, попросив збільшити. Система автоматом збільшує суму щомісячного доходу в 12 разів. Не те що в Сенсі, тільки щомісячний дохід запитали і усе(
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 18:38

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Зробив 12 банків в цьому місяці і усі крім Привата віддали синіми. Навіть Рояль сьогодні шокував. Маю два висновки
Курси зрівнюються, карусель стоп
Білий долар потроху вимивається
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 18:43

  ukr0014959 написав:Білий долар потроху вимивається
96й год гребли когда курс ЧР рос. Не все люди в курсе "проблемы 96". Для многих это обычный доллар.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 17 січ, 2024 18:43, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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