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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 17 січ, 2024 18:43
ukr0014959 написав:
Білий долар потроху вимивається
бiлий? - куди??!
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flysoulfly
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Додано: Сер 17 січ, 2024 18:45
Як на мене, то карусель уже стоп.
Рік тому 1 конверт давав 8-9 кгрн. А зараз 500 грн, якщо пощастить. Це несерйозно. Не по діловому. Краще мати постійну роботу та дохід.
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Додано: Сер 17 січ, 2024 18:46
vitaliiangel написав: ukr0014959 написав:
Білий долар потроху вимивається
96й год гребли когда курс ЧР рос. Не все люди в курсе "проблемы 96". Для многих это обычный доллар.
та ладно- для"многих"
Такие многие аж по 100-200 покупают, прям локомотив движухи
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Додано: Сер 17 січ, 2024 18:48
Investor_K написав:
Краще мати постійну роботу та дохід.
за такую крамолу на карусельных ветках бан положен! про работу есть Еміграція, заробітчанство
а наша ветка для бездельников в поиске лёгких денег.
flysoulfly написав:
Такие многие аж по 100-200 покупают, прям локомотив движухи
зато их много. Миллионы. и когда они бегут по банкам выгребают всё, даже сувенирные купюры. Сам с удовольствием покупаю единички. Например по курсу 38,70 на 50 тыс получалось 1295 долларов, дал 5 единичек в кассу и получил 1300 синих.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 17 січ, 2024 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 17 січ, 2024 18:54
vitaliiangel написав:
Я видел покупающих 10 долларов. зато их много. Миллионы. и когда они бегут по банкам выгребают всё, даже сувенирные купюры
но "миллионы"
покупающих МЕЛОЧУГУ - "по $10" - на курсы прийома именно ОПТОВЫХ сумм в карусельных конторах не влияют.
У оптовых покупателей антракт - у карусели стоп. А покупатели $10 и сейчас берут - и какой эффект от их спроса?
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 17 січ, 2024 18:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 17 січ, 2024 18:56
flysoulfly написав: vitaliiangel написав:
Я видел покупающих 10 долларов. зато их много. Миллионы. и когда они бегут по банкам выгребают всё, даже сувенирные купюры
но "миллионы":) покупающих МЕЛОЧУГУ - "по $10" - на курсы прийома именно ОПТОВЫХ сумм в карусельных конторах не влияют
на курсы не влияют, но из банков они вынесли весь залежавшийся 96й. Я вижу в этом позитив для нас.
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Додано: Сер 17 січ, 2024 19:33
mogicanin1986 написав:
Сьогодні Акорд прислав, пройшов в чаті оновлення анкетних данних, швидко і по уму, крім щомісячного доходу, спитали про суму можливих надходжень, попросив збільшити. Система автоматом збільшує суму щомісячного доходу в 12 разів. Не те що в Сенсі, тільки щомісячний дохід запитали і усе(
Так быстро или задавали много лишних вопросов?
У меня Аккорд спросил с десяток. А в Сенсе мне вообще вопросов не задавали, даже про доход: девочка перекопировала паспорт и всё.
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Додано: Сер 17 січ, 2024 19:38
moveton написав:
А в Сенсе мне вообще вопросов не задавали, даже про доход: девочка перекопировала паспорт и всё.
Аналогично. И это теперь меня даже пугает
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Додано: Сер 17 січ, 2024 19:39
vitaliiangel написав:
Сам с удовольствием покупаю единички. Например по курсу 38,70 на 50 тыс получалось 1295 долларов, дал 5 единичек в кассу и получил 1300 синих.
Вы их по оптовому курсу покупаете или какой смысл, если можно в кассе банка при получении 1295$ докупить 5$ ?
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