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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 579580581582
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 18:43

  ukr0014959 написав:Білий долар потроху вимивається
бiлий? - куди??!
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 18:45

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Як на мене, то карусель уже стоп.
Рік тому 1 конверт давав 8-9 кгрн. А зараз 500 грн, якщо пощастить. Це несерйозно. Не по діловому. Краще мати постійну роботу та дохід.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 18:46

  vitaliiangel написав:
  ukr0014959 написав:Білий долар потроху вимивається
96й год гребли когда курс ЧР рос. Не все люди в курсе "проблемы 96". Для многих это обычный доллар.
та ладно- для"многих" :mrgreen:
Такие многие аж по 100-200 покупают, прям локомотив движухи :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 18:48

  Investor_K написав:Краще мати постійну роботу та дохід.
за такую крамолу на карусельных ветках бан положен! про работу есть Еміграція, заробітчанство а наша ветка для бездельников в поиске лёгких денег.
  flysoulfly написав:Такие многие аж по 100-200 покупают, прям локомотив движухи
зато их много. Миллионы. и когда они бегут по банкам выгребают всё, даже сувенирные купюры. Сам с удовольствием покупаю единички. Например по курсу 38,70 на 50 тыс получалось 1295 долларов, дал 5 единичек в кассу и получил 1300 синих.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 17 січ, 2024 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 18:54

  vitaliiangel написав:Я видел покупающих 10 долларов. зато их много. Миллионы. и когда они бегут по банкам выгребают всё, даже сувенирные купюры
но "миллионы" :) покупающих МЕЛОЧУГУ - "по $10" - на курсы прийома именно ОПТОВЫХ сумм в карусельных конторах не влияют.
У оптовых покупателей антракт - у карусели стоп. А покупатели $10 и сейчас берут - и какой эффект от их спроса? :)
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 17 січ, 2024 18:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 18:56

  flysoulfly написав:
  vitaliiangel написав:Я видел покупающих 10 долларов. зато их много. Миллионы. и когда они бегут по банкам выгребают всё, даже сувенирные купюры
но "миллионы":) покупающих МЕЛОЧУГУ - "по $10" - на курсы прийома именно ОПТОВЫХ сумм в карусельных конторах не влияют

на курсы не влияют, но из банков они вынесли весь залежавшийся 96й. Я вижу в этом позитив для нас.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 19:00

  vitaliiangel написав: из банков они вынесли весь залежавшийся 96й.
:evil: авотху#
искать надо лучше :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 19:33

  mogicanin1986 написав:Сьогодні Акорд прислав, пройшов в чаті оновлення анкетних данних, швидко і по уму, крім щомісячного доходу, спитали про суму можливих надходжень, попросив збільшити. Система автоматом збільшує суму щомісячного доходу в 12 разів. Не те що в Сенсі, тільки щомісячний дохід запитали і усе(

Так быстро или задавали много лишних вопросов? :wink: У меня Аккорд спросил с десяток. А в Сенсе мне вообще вопросов не задавали, даже про доход: девочка перекопировала паспорт и всё.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 19:38

  moveton написав:А в Сенсе мне вообще вопросов не задавали, даже про доход: девочка перекопировала паспорт и всё.

Аналогично. И это теперь меня даже пугает :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 19:39

  vitaliiangel написав:Сам с удовольствием покупаю единички. Например по курсу 38,70 на 50 тыс получалось 1295 долларов, дал 5 единичек в кассу и получил 1300 синих.

Вы их по оптовому курсу покупаете или какой смысл, если можно в кассе банка при получении 1295$ докупить 5$ ? :roll:
Inter
 
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