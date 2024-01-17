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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 580581582583
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 20:28

  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:
  vitaliiangel написав:Я видел покупающих 10 долларов. зато их много. Миллионы. и когда они бегут по банкам выгребают всё, даже сувенирные купюры
но "миллионы":) покупающих МЕЛОЧУГУ - "по $10" - на курсы прийома именно ОПТОВЫХ сумм в карусельных конторах не влияют

на курсы не влияют, но из банков они вынесли весь залежавшийся 96й. Я вижу в этом позитив для нас.

Не вірю! Поки не побачу як грінкевича на фото з 96 роком гребуть дбр чи фбр))) чи їм подібних суддів,слідчих чи інших шановних які міряють свої потуги лише товщиною пачки
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 20:29

  Investor_K написав:Як на мене, то карусель уже стоп.
Рік тому 1 конверт давав 8-9 кгрн. А зараз 500 грн, якщо пощастить. Це несерйозно. Не по діловому. Краще мати постійну роботу та дохід.

Якщо 20 к це добре,то ще встигаєте записатися добровольцем
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 20:41

  moveton написав:
  mogicanin1986 написав:Сьогодні Акорд прислав, пройшов в чаті оновлення анкетних данних, швидко і по уму, крім щомісячного доходу, спитали про суму можливих надходжень, попросив збільшити. Система автоматом збільшує суму щомісячного доходу в 12 разів. Не те що в Сенсі, тільки щомісячний дохід запитали і усе(

Так быстро или задавали много лишних вопросов? :wink: У меня Аккорд спросил с десяток. А в Сенсе мне вообще вопросов не задавали, даже про доход: девочка перекопировала паспорт и всё.

Те же вопросы которые были при заполнении анкеты в прошлом году, когда стал клиентом Аккорд, ничего нового, единственное рассказала что система автоматом умножает месячный доход на 12 и эта сумма считается максимальной суммой пополнения в месяц, в отделении мне об этом не сказали.
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 20:50

  flysoulfly написав:
  ukr0014959 написав:Білий долар потроху вимивається
бiлий? - куди??!


Я впевнений ви не думаєте, що весь $ купують пересічні, щоб покласти під матрас.
Є величезна грошова маса, яка їде закордон, на придбання різних товарів.
Наприклад, люди, які гоняють авто чи возять техніку з Польщі, вони вивозять $,
Впевнений їх оберти значні, а закордоном нема кольорової діференціаціі $, тому їм на руку купити тут принагоді дешевше.
ІМХО не претендую на істину
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 21:02

  ukr0014959 написав:Наприклад, люди, які гоняють авто чи возять техніку з Польщі, вони вивозять $,
Впевнений їх оберти значні, а закордоном нема кольорової діференціаціі $, тому їм на руку купити тут принагоді дешевше.

Пару месяцев назад тут упоминали, что польские партнёры уже тоже просили с ними расчитываться долларами не старше 2000 года. Так что может по цвету и нет, а вот по году...
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 21:10

  ukr0014959 написав:Зробив 12 банків в цьому місяці і усі крім Привата віддали синіми. Навіть Рояль сьогодні шокував. Маю два висновки
Курси зрівнюються, карусель стоп
Білий долар потроху вимивається

В этом месяце везде синий получал кроме Агриколы но там шикарный 2006, а 96 давно не видел но уверен что он есть в акорде. Осталимь у меня идея , бис и аккорд.
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