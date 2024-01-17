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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 17 січ, 2024 20:28
vitaliiangel написав: flysoulfly написав: vitaliiangel написав:
Я видел покупающих 10 долларов. зато их много. Миллионы. и когда они бегут по банкам выгребают всё, даже сувенирные купюры
но "миллионы":) покупающих МЕЛОЧУГУ - "по $10" - на курсы прийома именно ОПТОВЫХ сумм в карусельных конторах не влияют
на курсы не влияют, но из банков они вынесли весь залежавшийся 96й. Я вижу в этом позитив для нас.
Не вірю! Поки не побачу як грінкевича на фото з 96 роком гребуть дбр чи фбр))) чи їм подібних суддів,слідчих чи інших шановних які міряють свої потуги лише товщиною пачки
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Додано: Сер 17 січ, 2024 20:29
Investor_K написав:
Як на мене, то карусель уже стоп.
Рік тому 1 конверт давав 8-9 кгрн. А зараз 500 грн, якщо пощастить. Це несерйозно. Не по діловому. Краще мати постійну роботу та дохід.
Якщо 20 к це добре,то ще встигаєте записатися добровольцем
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Додано: Сер 17 січ, 2024 20:41
moveton написав: mogicanin1986 написав:
Сьогодні Акорд прислав, пройшов в чаті оновлення анкетних данних, швидко і по уму, крім щомісячного доходу, спитали про суму можливих надходжень, попросив збільшити. Система автоматом збільшує суму щомісячного доходу в 12 разів. Не те що в Сенсі, тільки щомісячний дохід запитали і усе(
Так быстро или задавали много лишних вопросов?
У меня Аккорд спросил с десяток. А в Сенсе мне вообще вопросов не задавали, даже про доход: девочка перекопировала паспорт и всё.
Те же вопросы которые были при заполнении анкеты в прошлом году, когда стал клиентом Аккорд, ничего нового, единственное рассказала что система автоматом умножает месячный доход на 12 и эта сумма считается максимальной суммой пополнения в месяц, в отделении мне об этом не сказали.
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Додано: Сер 17 січ, 2024 20:50
flysoulfly написав: ukr0014959 написав:
Білий долар потроху вимивається
бiлий? - куди??!
Я впевнений ви не думаєте, що весь $ купують пересічні, щоб покласти під матрас.
Є величезна грошова маса, яка їде закордон, на придбання різних товарів.
Наприклад, люди, які гоняють авто чи возять техніку з Польщі, вони вивозять $,
Впевнений їх оберти значні, а закордоном нема кольорової діференціаціі $, тому їм на руку купити тут принагоді дешевше.
ІМХО не претендую на істину
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Додано: Сер 17 січ, 2024 21:02
ukr0014959 написав:
Наприклад, люди, які гоняють авто чи возять техніку з Польщі, вони вивозять $,
Впевнений їх оберти значні, а закордоном нема кольорової діференціаціі $, тому їм на руку купити тут принагоді дешевше.
Пару месяцев назад тут упоминали, что польские партнёры уже тоже просили с ними расчитываться долларами не старше 2000 года. Так что может по цвету и нет, а вот по году...
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Додано: Сер 17 січ, 2024 21:10
ukr0014959 написав:
Зробив 12 банків в цьому місяці і усі крім Привата віддали синіми. Навіть Рояль сьогодні шокував. Маю два висновки
Курси зрівнюються, карусель стоп
Білий долар потроху вимивається
В этом месяце везде синий получал кроме Агриколы но там шикарный 2006, а 96 давно не видел но уверен что он есть в акорде. Осталимь у меня идея , бис и аккорд.
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Plt
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Додано: Сер 17 січ, 2024 21:31
Plt написав:
Осталимь у меня идея , бис и аккорд.
Смотрю обменники - принимают по 38,35 - 38,40. У банков по карусели курсы начинаются 38,35 и выше... Карусель не то что скрипит, она просто начала крутится в др. сторону
Получается сегодня сдаём по 38,35 и ждёмс по 38 и ниже когда зажгут огни банки))
Но думаю что в этом месяце остановимся в районе 38,10 - 38,20.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 17 січ, 2024 21:36
Игорь Алексеевич написав: Plt написав:
Осталимь у меня идея , бис и аккорд.
Смотрю обменники - принимают по 38,35 - 38,40. У банков по карусели курсы начинаются 38,35 и выше... Карусель не то что скрипит, она просто начала крутится в др. сторону
Получается сегодня сдаём по 38,35 и ждёмс по 38 и ниже когда зажгут огни банки))
карусель теперь работает на лаге роста ЧР и курсов банка. Зато при быстром росте на 1-2 грн треть таблицы какое-то время приносит 800-1000 грн. Надо ждать дна, откупаться, и потом ждать пиков.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 17 січ, 2024 21:42
vitaliiangel написав:
Надо ждать дна, откупаться, и потом ждать пиков.
Конец декабря и начало января было время грн., т.к конец года и надо бюджетам освободиться от бумаги. грн. пошла на счета юриков и они как положено сразу в валюту. Сейчас таких пиков ждать? Пока на рынке всё стабильно... Вижу до середины февраля - 38,20 на постоянной основе.
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Додано: Сер 17 січ, 2024 21:46
Игорь Алексеевич написав:
Сейчас таких пиков ждать? Пока на рынке всё стабильно...
да когда угодно, пики на 100% рукотворные. Их делают узкий круг лиц, чтобы слить валюту дорого и потом откупить дешево. Думаете они перестанут этим заниматься?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 17 січ, 2024 21:47, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliiangel
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